Viñales aan kop in eerste vrije training voor TT van Assen

Bijna twee jaar moest het TT Circuit in Assen het stellen zonder de koningsklasse, maar vrijdag kwam er met de start van de eerste vrije training een eind aan de lange stilte. Met publiek op de tribunes begonnen de 22 MotoGP-coureurs aan hun eerste oefensessie op de nieuw geasfalteerde omloop. Van de vaste rijders was alleen Franco Morbidelli niet aanwezig, hij werd in de Petronas Yamaha-pitbox vervangen door de Amerikaanse SBK-coureur Garrett Gerloff.

In de openingssessie waren de meeste ogen gericht op Maverick Viñales. De Spanjaard stak zijn frustraties de afgelopen dagen niet onder stoelen of banken en kondigde donderdag aan dat hij zijn teamgenoot Fabio Quartararo ging kopiëren om tot een doorbraak te komen. Dat verging de coureur helemaal niet slecht als we kijken naar de tijdenlijst. Viñales stond enige tijd bovenaan. Maar kijkend naar de lichaamstaal op de baan kwam er toch een ander beeld naar boven. De rijder kende een paar momenten en was zichtbaar gefrustreerd over het gedrag van zijn motor. Ook bij Honda was het een interessante sessie. Van de Repsol Honda-coureurs kwam in ieder geval Marc Marquez in actie met een nieuw chassis.

Met de dreiging van regen was het aan het eind van de training noodzaak om een snelle ronde te rijden. En verrassend genoeg deed Viñales dat het beste. Hij klokte aan het eind van de sessie een 1.33.072 en was daarmee meer dan een tiende sneller dan de tweede man op de ranglijst. Dat was Pol Espargaro, de andere coureur die aankondigde dat hij zijn teamgenoot zou kopiëren. Alex Rins eindigde op de derde plaats, hij was op soft-soft meer dan vier tienden langzamer dan Viñales. WK-leider Quartararo eindigde op de vierde plaats voor Johann Zarco. Hij was de beste van de Ducati’s, die het lastig hadden in VT1.

Danilo Petrucci kende een hele goede sessie, hij eindigde op de zesde plaats met de RC16. Aleix Espargaro werd zevende voor Takaaki Nakagami. De LCR Honda-man stond vijfde, maar verloor dat rondje door het overschrijden van de track limits. Nakagami moest derhalve genoegen nemen met P8. Hij stond daarmee nipt voor Marc Marquez. De coureur kwam met een nieuw chassis in actie, maar ging met die nieuwe fiets bijna onderuit in zijn laatste ronde. Bij het remmen voor de Geert Timmer Bocht gleed de achterkant even weg waardoor Marquez door de grindbak moest. Met een 1.34.048 was hij negen tienden langzamer dan Viñales.

Lorenzo Savadori maakte de top-tien compleet en eindigde voor een flink aantal sterke coureurs: Jack Miller werd elfde voor Francesco bagnaia en Joan Mir. Miguel Oliveira kwam niet verder dan de veertiende tijd voor Valentino Rossi en Brad Binder.

Gerloff eindigde op de 22ste plaats, hij was de enige coureur met een crash. De Petronas Yamaha-invaller ging onderuit in de Ruskenhoek, maar bleef daarbij ongedeerd.

Uitslag eerste vrije training MotoGP TT van Assen