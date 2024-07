De eerste negen raceweekenden van 2024 verliepen zeker niet foutloos voor Francesco Bagnaia, maar de regerend wereldkampioen gaat desondanks toch als kampioenschapsleider de zomerstop van de MotoGP in. Natuurlijk heeft hij dat deels te danken aan de crash van leider Jorge Martín in de Grand Prix van Duitsland, waardoor Bagnaia daar de overwinning kon opeisen en voor het eerst sinds de GP van Qatar weer naar de eerste plek in de tussenstand kwam. In de tussentijd crashte de Italiaan van Ducati met Marc Márquez in de GP van Portugal en liet hij kostbare punten liggen met crashes in de sprintraces in Spanje, Frankrijk en Catalonië. Daar staat dan wel weer tegenover dat Bagnaia zes van de eerste negen Grands Prix op zijn naam heeft geschreven, waarmee hij duidelijk laat zien op dit moment de te kloppen man te zijn. Als hij op dezelfde wijze doorgaat als in de eerste seizoenshelft, wordt het voor de concurrentie een hels karwei om hem van zijn derde opeenvolgende MotoGP-titel te houden.

Marc Márquez

Een half jaar na zijn vertrek bij het fabrieksteam van Honda lijkt Marc Márquez een uitstekende keuze te hebben gemaakt door naar Gresini te gaan. Een overwinning wist de zesvoudig MotoGP-kampioen tot dusver niet te behalen, maar toch staat de teller inmiddels al op vier zondagse podiumplaatsen en vijf ereplaatsen in de sprintraces. Zodoende heeft Márquez na negen raceweekenden 166 punten verzameld, waarmee hij derde staat in het kampioenschap. Ook is hij met afstand de beste rijder op een 2023-motorfiets. Ter vergelijking: vorig jaar was Márquez in de eerste negen Grands Prix nog geen enkele keer gefinisht, al moet daarbij ook opgemerkt dat hij vijf races miste wegens blessureleed. Met zijn verbeterde prestaties heeft de 31-jarige rijder uit Cervera ook uitstekende zaken gedaan voor zijn toekomst. Door een plekje bij Pramac Ducati te weigeren kreeg hij het tijdens het Grand Prix-weekend in Italië voor elkaar dat niet Martín, maar hijzelf werd gekozen voor het tweede zitje bij het fabrieksteam. Volgend jaar heeft de Márquez dus een gloednieuwe Ducati GP25 tot zijn beschikking.

Marc Márquez voor Enea Bastianini, de rijder die hij in 2025 vervangt bij Ducati. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati domineerde de afgelopen MotoGP-seizoenen al en is ook ijzersterk aan 2024 begonnen met acht Grand Prix-zeges in negen raceweekenden. De enige rijder die de hegemonie van het Italiaanse merk kon doorbreken, was Maverick Viñales. De Aprilia-man deed dat in de Verenigde Staten op geweldige wijze door zich na een slechte start knap naar voren te knokken om uiteindelijk zelfs de zege op te eisen. Hij werd met die zege ook de eerste rijder in het MotoGP-tijdperk die met drie verschillende fabrikanten een overwinning boekte. Eerder deed hij dat al met Suzuki en Yamaha. Mede door de zege in Austin is Viñales momenteel ook de hoogst geklasseerde rijder in de titelstrijd die niet op een Ducati zit. Hij is de nummer vijf in de tussenstand, al kijkt hij inmiddels wel tegen een achterstand van 97 punten aan ten opzichte van Bagnaia. Viñales zal erop gebrand zijn om het seizoen met Aprilia positief af te sluiten, aangezien de samenwerking na 2024 ten einde komt. De Spanjaard vertrekt naar KTM Tech3, waarmee hij zichzelf ook de kans geeft om in 2025 met een vierde verschillende fabrikant een race te winnen.

Viñales komt bij KTM Tech3 terecht op een plek waar Pedro Acosta dit jaar enorm veel indruk maakt. De Spanjaard heeft in mei pas de jeugdige leeftijd van 20 jaar bereikt, maar op dat moment had hij al twee podiumplaatsen in de MotoGP achter zijn naam staan. De debutant liet zich in Qatar meteen al gelden met enkele mooie inhaalacties en saves, maar enkele weken later volgde in Portugal dan ook een beloning met een mooie derde plaats. In de Verenigde Staten stond hij eveneens op het podium, ditmaal als tweede. Daarna werden de prestaties van Acosta iets wisselvalliger met onder meer crashes in Frankrijk, Catalonië en Assen, maar dat is ook niet gek voor iemand die net in de MotoGP is gekomen en slechts drie jaar ervaring heeft in de Grands Prix. Wel heeft de rijder uit Mazarrón van alle KTM-rijders tot dusver de meeste punten gescoord, waardoor hij zesde staat in het kampioenschap. Bovendien heeft hij in een vroeg stadium zekerheid gekregen over promotie naar het fabrieksteam van KTM in 2025, waardoor die druk ook van zijn schouders is gevallen.

De prestaties van Yamaha zijn nog altijd niet geweldig, maar op andere vlakken werd wel een slag geslagen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha

Voor het laatste plekje in de kolom met winnaars zijn meerdere gegadigden. Zo zou Fabio di Giannantonio hier niet misstaan, want een half jaar nadat hij zonder zitje dreigde te eindigen, is hij na Marc Márquez de sterkste rijder op een 2023-motorfiets. De voorkeur gaat echter uit naar Yamaha, waarbij opgemerkt moet worden dat dit niet op basis van de prestaties op het asfalt is. Natuurlijk laat het Japanse merk zien dat ze druk bezig zijn om de M1 te verbeteren en dit lijkt tot dusver ook wel zijn vruchten af te werpen, maar meer dan een zevende plek van Fabio Quartararo zat er nog niet in. Waarom dan een plekje bij de winnaars? Allereerst omdat teambaas Lin Jarvis er in zijn laatste jaar bij de fabrikant in is geslaagd om Quartararo te overtuigen van een langer verblijf bij het merk. Enkele maanden later kon de teambaas nog een belangrijke slag slaan door te profiteren van de onvrede tussen Ducati en Pramac door laatstgenoemde team aan te trekken als satellietteam. Zo heeft Yamaha vanaf 2025 weer vier motorfietsen in het kampioenschap, wat moet helpen om de weg omhoog te blijven volgen.