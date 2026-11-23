MotoGP GP van Portugal

Vijf lessen uit de spannende Grand Prix van Portugal in de MotoGP

De 10e wereldtitel van Marc Márquez domineerde de headlines in Portimao - maar er waren ook andere verhalen...

Richard Asher

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 11:15

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World champion Marc Marquez, Ducati

Foto: Mirco Lazzari / Getty Images

Autosport Explains



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Marco Bezzecchi won afgelopen zondag de Grand Prix van Portugal, maar na afloop van de race ging het daar nauwelijks over. De aandacht ging vooral naar Marc Marquez, die met een nerveuze achtste plaats zijn tiende wereldtitel had veiliggesteld.

Titels die op zo'n manier worden beslist en gevierd, zorgen altijd voor een wat vreemde sfeer, zeker als de kampioen niet eens op het podium staat. Terwijl Bezzecchi in parc fermé geduldig wachtte tot de drukte langs de baan was gaan liggen, kon hij terugkijken op het beste weekend uit zijn MotoGP-carrière.

Dit zijn vijf dingen die we leerden tijdens een weekend dat allesbehalve normaal was:

Voor een wereldtitel moet het totaalplaatje kloppen

Marquez's approach on Sunday was to give potential trouble a wide berth - and that summed up his season

Photo by: Miguel Lemos / Soccrates / Getty Images

De klus is eindelijk geklaard! Eindelijk kunnen wij, klaar achter toetsenborden en microfoons om over de titel van Marc Marquez te praten, de sterretjes schrappen en het beoordelen als een voldongen feit. Door de eindeloze reeks races leek het een eeuwigheid te duren. Maar nu is het zover.

De campagne van Marquez was een schoolvoorbeeld voor iedereen die hem wil evenaren. Zeker voor Bezzecchi, die heeft geleerd dat het vaak de snelste zijn op zichzelf niet genoeg is. Je moet uit de problemen blijven. Je moet weten hoe je risico's beheerst. En naarmate je ouder wordt, moet je ook leren hoe je met je lichaam omgaat.

In deze marathonseizoenen met races op zaterdag én zondag lijkt een kampioenschap vooral te draaien om het besef dat niemand een perfecte reeks kan neerzetten. Natuurlijk moet je snel genoeg zijn om regelmatig te winnen. Maar als het winnen veel gevraagd is, of je lichaam aangeeft dat het genoeg is, heb je de mentale kracht nodig om het grotere geheel te blijven zien. Zelfs als je rivaal vlak voor je rijdt.

Als Jorge Martin op Phillip Island die terughoudendheid had getoond, in plaats van voor drie extra punten te gaan in één kleine sprintrace, dan waren we dit weekend waarschijnlijk op weg geweest naar een ontknoping in Valencia.

Aan de andere kant: hoeveel van die fout kwam simpelweg door het vermogen van Marquez om zijn rivalen mentaal onder druk te zetten? Energie steken in het bespelen van de tegenstand naast de baan, in plaats van bijvoorbeeld marshals een tik te geven, was nog een belangrijke les die Marquez het veld in 2026 meegaf.

Bezzecchi kan een volledig weekend afmaken

Bezzecchi rediscovered the feeling of a winner's medal around his neck at Portimao, then completed a perfect weekend the following day

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het begon bijna te voelen alsof Bezzecchi in zijn hele MotoGP-carrière nog nooit een sprintrace had gewonnen. Dat klopte niet: in 2023 pakte hij er één en vorig seizoen drie. Toch wachtte de man die in 2026 zo vaak de snelste was al veel te lang op zijn eerste van dit jaar.

Omdat de kleine titelkansen van de 28-jarige afhingen van winst op zaterdag in Portimao, voelde het passend dat hij juist in die sprint eindelijk toesloeg. Na afloop gaf hij toe dat zijn mislukkingen in de kortere races een "marteling" waren geweest.

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De zege bewees wat Bezzecchi en het team vermoedelijk al die tijd dachten: er komt geen tovenarij bij kijken. Zeker niet als je het veld op weg naar pole position hebt weggeblazen. Je hebt gewoon een goede start nodig en moet daarna je snelheidsvoordeel benutten terwijl je de rest van de race aan de leiding rijdt. Zo simpel kan het echt zijn.

Toen de Grand Prix op zondag eenmaal binnen was, had Bezzecchi nog twee belangrijke mentale barrières doorbroken. Ten eerste pakte hij voor het eerst in het sprinttijdperk de maximale score in een weekend. Daarnaast boekte hij, na zijn zege in de Portugese GP van 2025, voor het eerst opnieuw een GP-overwinning op hetzelfde circuit. Beide zaken zullen hem helpen als hij zijn volgende titelcampagne voorbereidt.

Portimão verdient een betere plek op de kalender

Gresini ran another special livery as a tribute to Elias's 2006 Estoril win - and a reminder of the Portuguese GP's growing heritage

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het heeft nog niet de geschiedenis om in één adem genoemd te worden met Assen, Silverstone of Mugello, maar Portimao is hard op weg naar een klassieke status. De snelle bochten, verkantingen en hoogteverschillen maken de lange ronde tot een unieke uitdaging. Opvallend is dat dit het enige circuit op de kalender is dat Marquez nog niet heeft veroverd.

De plek heeft ook echt een scherp randje. Rijders respecteren dat het circuit kan bijten, Marquez en Martin spraken daar in het weekend allebei openlijk over. De crash van Diogo Moreira op zaterdag was het perfecte voorbeeld van wat er mis kan gaan als je op Portimão je grenzen niet kent. Dit is een arena waarin helden zich onderscheiden.

Het circuit levert niet alleen televisiebeelden op waarop deze motoren op hun best te zien zijn, maar ook voor de toeschouwers ter plekke is het uitzicht uitstekend. Daar zouden er best wat meer van mogen zijn, maar het ligt dicht bij een gebied dat in het seizoen vol toeristen zit. Dat maakt het jammer dat deze race, die een drukbezochte klassieker zou moeten zijn, is weggestopt in een herfstslot dat voelt als een verplicht nummer.

Als in het Liberty Media-tijdperk een van de vier Spaanse data moet verdwijnen, zou het mooi zijn als Portimao die plek inneemt. Deze race verdient het om van te genieten, niet om uit te zitten. Want wie wil er in november nu in dat zwembad in de paddock springen?

Moreira is een taaie jongen

Moreira found himself in the gravel traps multiple times at Portimao, most spectacularly on Saturday, but shrugged off any pain

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

Toen Diogo Moreira in Qualifying 1 hard werd gelanceerd, hapte Marc Márquez naar adem terwijl hij in de Ducati-garage meekeek. De wereldkampioen weet maar al te goed hoeveel pijn een highsider kan doen… en dit was een enorme. Misschien zelfs de meest theatrale crash van het hele seizoen.

Maar de grotere verrassingen moesten toen nog komen. Eerst het feit dat Moreira alweer overeind was en wegrende, zonder zelfs maar even te stoppen om bij te komen. En voor je het wist stond de 22-jarige terug in de garage, besprak hij alles met zijn engineers en was hij klaar om een paar minuten later in Q2 te rijden. Noem het de bravoure van de jeugd, maar zelfs naar MotoGP-maatstaven was dit een opvallend laconieke reactie.

Vergeet niet dat deze crash tussen valpartijen op vrijdag en zondag in zat, terwijl hij in de race lange tijd zelfs vijfde reed. Zal de Braziliaan zulke dingen ook nog van zich af kunnen schudden als hij 33 is, de leeftijd van Márquez? Misschien niet, maar we hebben net een eerste glimp gezien van een mentale hardheid die Márquez zal herkennen.

Agostini en Rossi vormen een groot contrast

Seconds later, after Marquez had his moment with the 'goat', Agostini emerged to congratulate and embrace the champion

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Valentino Rossi bracht in de dagen voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal een nieuwe autobiografie uit, La Mia Storia. Tijdens promotie-optredens rond de lancering herinnerde The Doctor de wereld eraan dat hij nog altijd geen hoge pet op heeft van Márquez. Dat gevoel gaat terug op de botsing tussen de twee in Sepang in 2015. Ondanks alle successen van Rossi en het feit dat er meer dan tien jaar is verstreken, is de bitterheid gebleven.

Een andere legendarische Italiaanse kampioen, Giacomo Agostini, was in het weekend in Portimão. Hij reist op zijn 84ste nog altijd mee! Toen Márquez de titel veilig stelde, speelde Ago een belangrijke rol in de festiviteiten. Hij verscheen op een geïmproviseerd podium om de man te omhelzen die net op gelijke hoogte was gekomen met zijn acht titels in de koningsklasse.

Los van gelijk, ongelijk en oude vetes werd het contrast tussen de houding van Rossi en Agostini tegenover Márquez zondagmiddag pijnlijk duidelijk.

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Marquez equalled Agostini's all-time premier class title record - can he overtake him in 2027?

Photo by: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

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