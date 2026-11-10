MotoGP GP van Qatar

Vijf lessen uit de controversiële Grand Prix van Qatar in de MotoGP

Na alle zorgen voorafgaand aan het evenement verliep het Lusail-weekend zonder problemen - en zonder dat er een kampioen werd gekroond

Richard Asher

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 08:17

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Autosport Explains



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De Grand Prix van Qatar 2026 leverde in de aanloop waarschijnlijk meer kolommen tekst op dan welke andere race dit seizoen dan ook. En dat had net zoveel te maken met de controverse rond het überhaupt organiseren van de race als met de bestemming van de wereldtitel.

Toen iedereen donderdag eenmaal in de paddock was aangekomen, verliep de actie op de baan echter op normale wijze. Als er al iets was, dan was het wat rustig, gezien het ongebruikelijk kleine veld en het opmerkelijk lage aantal ongevallen, zelfs naar de maatstaven van Lusail.

Dat gezegd hebbende: de crashes die we wel zagen, waren spraakmakend. De sprintcrash van Francesco Bagnaia was misselijkmakend, terwijl de val van Marco Bezzecchi in dezelfde race zeker uiteenlopende meningen opriep.

Wat de wereldtitel betreft, kon Marc Marquez de zaak nog niet definitief beslissen. Maar een deel van hem is er misschien stiekem blij mee dat zijn kroning moet wachten tot MotoGP landt op het Iberisch Schiereiland dat hij zijn thuis noemt.

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Ondertussen reed Jorge Martin twee heroïsche races om zichzelf in de titelstrijd te houden en boekte Bezzecchi een typisch dominante zege op zondag.

Nu alles in Qatar achter de rug is, volgen hier een paar zaken die wij van het weekend meenemen.

Marquez zoekt nog altijd zijn fysieke grenzen op

Marquez brings his Ducati into parc ferme after an exhausting third grand prix in three weeks

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Op dit moment lijkt elke dag een nieuw blessureverhaal in MotoGP op te leveren. Daardoor vergeet je gemakkelijk dat Márquez nog altijd voor een zware fysieke uitdaging staat telkens wanneer hij op de motor stapt.

Zijn verschijning na de race op zondag herinnerde eraan hoeveel inspanning hij nog altijd moet leveren elke keer dat hij in de GP26 stapt - zeker aan het einde van een triple-header.

"Fysiek was ik volledig uitgeput", bevestigde hij na de race. "Drie races op rij. Ik had het dit weekend heel zwaar. Als je naar vrijdagmiddag kijkt: ik deed maar twee ronden, stopte, twee ronden.

"Zelfs in de warm-up ging ik later naar buiten en probeerde ik gewoon mijn energie voor de race te sparen."

Natuurlijk kampt iedereen op de grid - en daarbuiten - met een of ander fitheidsprobleem. Maar weinigen, als die er al zijn, vechten al meer dan een half decennium tegen dezelfde blessure. En geen van hen haalt resultaten zoals Márquez dat doet.

Bezzecchi blijft voorlopig een winnaar bij mooi weer

Bezzecchi now has 12 grand prix wins, but the nine he has won in his Aprilia career have much in common

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De MotoGP-zeges van de fabrieksrijder van Aprilia volgen meestal een vertrouwd patroon. Hij komt aan op een gunstig circuit en toont een snelheid waarmee hij zich onderscheidt van de rest van het veld. Vaker wel dan niet is er op zaterdag sprake van een vorm van zelfdestructie. Maar vervolgens pakt hij op zondag al vroeg de leiding en rijdt hij in de Grand Prix onbedreigd naar de zege.

Bezzecchi wint doorgaans niet wanneer hij de ellebogen moet gebruiken, de verwachtingen moet tarten of op druk moet reageren. Hij wint wanneer hij duidelijk de snelste man is - en zelfs dan alleen als hij kan wegrijden bij angstaanjagende uitdagers en ze op afstand kan houden. Het weekend in Qatar, waarin hij uit de sprint viel terwijl hij met Márquez vocht voordat hij op zondag verdween, was daar opnieuw een herinnering aan.

Dat betekent niet dat dingen niet kunnen veranderen. Bezzecchi weet, tot zijn verdienste, dat hij nog niet het eindproduct is. Hij was nederig na zijn zege en benadrukte hoeveel hij van zijn rivalen kan leren, vooral van de mentaal sterke Márquez en Martin.

"Het is goed om de kans te krijgen om met hen te vechten", zei hij tijdens de persconferentie. "Jorge en Marc, het zijn allebei supergoede coureurs. Alleen al met hen kunnen vechten is goed. Ik wil me verbeteren. Ik wil proberen beter te zijn voor de toekomst."

Zelfs de motoren voelen de druk van een lange campagne

Binder, pictured here in FP2, had to retire from the race with gremlins

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

Het is misschien niet meer dan toeval, maar deze derde etappe van een triple-header aan het einde van een lang seizoen zag een kleiner dan gebruikelijk veld met meer dan gebruikelijke mechanische problemen te maken krijgen. Zelfs Márquez en zijn doorgaans kogelvrije fabrieks-Ducati bleven niet gespaard. De ketting van de leider in het wereldkampioenschap brak tijdens de training op vrijdag, een tijdige herinnering dat zoiets tijdens een Grand Prix niet kan worden uitgesloten.

Bij KTM waren er betrouwbaarheidsproblemen aan beide kanten van de fabrieksgarage. Pedro Acosta vertraagde vrijdag met elektrische problemen en Brad Binder viel in de Grand Prix uit met een schakelprobleem.

Voor Honda waren de beelden echter het slechtst, want zowel de fabrieksmotor van Jake Dixon als de LCR-machine van Moreira spuwden zondagochtend rook. De bazen zullen hopen dat het echt waar is dat niemand naar de warm-up kijkt...

Het seizoen kan voor Honda niet snel genoeg eindigen

On top of all Honda's problems, Moreira was unusually slow at Losail as an old injury resurfaced

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yamaha is in 2026 misschien de beschamend trage Japanse fabrikant in MotoGP, maar het seizoen van Honda verandert in een eigen soort ramp.

Na enkele aardige resultaten aan het einde van 2025 was er hoop op meer optredens voor dit jaar - maar de prestaties kwamen al snel in een middelmatige sleur terecht. De crashgewoonte van Joan Mir en de zware crash van Johann Zarco in Barcelona hielpen niet mee, maar toen Mir zich na Misano terugtrok met mysterieuze gezondheidsproblemen, betekende dat het begin van een alarmerende reeks tegenslag en stoelendans.

Een dieptepunt voor Honda was dat wildcardrijder Takaaki Nakagami zichzelf uit zijn thuisweekend kegelde met een crash in zijn allereerste trainingsronde. Daarop volgde in de laatste drie ronden een toenemend aantal betrouwbaarheidsproblemen (zie hierboven). En nu Luca Marini in Qatar is getroffen door een zorgwekkende eigen ziekte, staan beide fabrieksrijders nu aan de kant. O ja, en Diogo Moreira van LCR moest zich terugtrekken uit de GP van Qatar met pijn in zijn arm die teruggaat op zijn crash op de Sachsenring in 2025 in Moto2!

Afgezien van Moreira's enigszins gelukkige sprintpodium op Motegi is het een steeds ellendiger overzeese tournee voor Honda geweest. De mensen daar tellen vast de dagen af tot de test in Valencia en een nieuwe start.

De blessurestoelendans in MotoGP begint aan het potsierlijke te grenzen

Mustering enough fit riders to make up a decent grid is looking ever shakier for MotoGP

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Het zou altijd al een dunne grid worden in Qatar na de terugtrekking van Yamaha uit de race. Die werd nog wat dunner toen Bagnaia botten in zijn rechtervoet brak bij zijn crash in de sprintrace. Daarna werd hij nog verder uitgedund toen Marini zich zondagochtend terugtrok met ziekte.

Aangezien Maverick Viñales na een deprimerende zaterdag had gemompeld over ermee ophouden, mag MotoGP van geluk spreken dat het 16 coureurs bijeen kreeg voor de Grand Prix van Qatar. Zelfs die grid telde twee vervangers, met Iker Lecuona als invaller voor Alex Márquez en Dixon op de plek van Mir. En Moreira, zoals we hebben opgemerkt, was niet fit genoeg om te finishen.

Bedenk dat Martin zeer onzeker was in aanloop naar dit evenement en dat Qatar de eerste race van Fermín Aldeguer was na zijn laatste blessurepauze. En dat Lecuona vorig weekend in Maleisië nog op de motor van Fermin zat voordat hij de garage overstak om op die van Alex te stappen. Kunt u het nog volgen?

Of de bazen van de klasse het nu willen horen of niet, de situatie begint belachelijk te worden en zou MotoGP voor sommigen tot een lachertje kunnen maken.

MotoGP gets a breather with a weekend off before the Portuguese GP on the 20-22 November

Photo by: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

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