Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Na een raceweekend met de nodige problemen konden de MotoGP-rijders zich zondag om 15.00 uur lokale tijd melden op de startgrid voor de eerste Grand Prix in Brazilië sinds 2004. Er stonden 31 ronden gepland op het Autódromo Internacional Ayrton Senna, maar vlak voor de start besloot de wedstrijdleiding om de race in te korten tot 23 ronden. De aanleiding daarvoor was baandegradatie, met vooral in bocht 11 enkele problemen.

Fabio Di Giannantonio mocht de ingekorte race vanaf pole-position aanvangen, maar lang kon hij niet genieten van de leiding. De VR46-rijder werd bij de start meteen gepasseerd door Marco Bezzecchi, die meteen een klein gaatje sloeg naar de achtervolgers. Die groep werd aanvankelijk aangevoerd door Di Giannantonio, al wist Marc Márquez in de tweede ronde aan hem voorbij te gaan. Pedro Acosta nam op dat moment de tweede plek over van Jorge Martín.

Terwijl Jack Miller in de tweede ronde crashte en de eerste uitvaller werd, en Brad Binder dat voorbeeld twee ronden later volgde, voerden de Aprilia-rijders het tempo op. Bezzecchi vergrootte zijn voorsprong op de achtervolgers, terwijl Martín de vierde plaats in de vierde ronde heroverde.

De wereldkampioen van 2024 voerde daarna de druk op bij Di Giannantonio, die in de zesde ronde een aanval inzette op Márquez voor de tweede positie. De aanval was weliswaar succesvol, maar omdat beide rijders door deze actie ietwat wijd gingen, kon Martín ze allebei te grazen nemen. Aprilia had hierdoor ineens de eerste twee posities in handen in Goiânia.

Vooraan wisten beide Aprilia-rijders een gaatje te slaan naar de Ducati's achter hen. De fabrikant uit Bologna zag in de elfde ronde een van de rijders uitvallen: Francesco Bagnaia was opgeschoven naar de elfde plek, toen hij in de eerste bocht ten val kwam. Drie bochten later kwam ook Joan Mir ten val. De Honda-rijder knokte zich aanvankelijk knap naar de zevende plek, maar tekende uiteindelijk voor zijn 34e uitvalbeurt in de laatste 58 Grands Prix.

Mooie strijd achter Aprilia's

Waar de situatie vooraan stabiliseerde, verloren de rijders met een zachte achterband in de tweede helft van de race langzaam maar zeker terrein. Dat gold bijvoorbeeld voor WK-leider Acosta, die in de twaalfde ronde gepasseerd werd door Álex Márquez. In de twee daaropvolgende ronden knokte de KTM-rijder zich meermaals terug, om de Gresini-rijder alsnog te moeten laten gaan. Een ronde later moest Acosta ook toezien dat Ai Ogura de zesde plek van hem overnam.

De strijd om de laatste podiumplaats bleek ook nog niet voorbij. Met nog vijf ronden voor de boeg zette Marc Márquez met succes de aanval in op Di Giannantonio voor de derde plek. Een ronde later maakte de wereldkampioen echter een foutje, waarmee hij de deur opende voor de VR46-rijder om terug te komen.

Het gebeurde ver achter Bezzecchi, die in Goiânia onbedreigd naar zijn vierde opeenvolgende zege én de leiding in het wereldkampioenschap reed. Op ruim drie seconden maakte Martín het feest compleet voor Aprilia door tweede te worden, met Di Giannantonio op het laagste treetje op het podium. Marc Márquez moest zich dus tevreden stellen met de vierde plaats.

Ogura verschalkte Álex Márquez in de laatste ronde nog voor de vijfde plaats, terwijl Acosta de leiding in de titelstrijd kwijtraakte door zijn zevende plek. Fermín Aldeguer luisterde zijn rentree op met P8, gevolgd door Johann Zarco en Raúl Fernández. De resterende punten in Brazilië waren voor Luca Marini, Franco Morbidelli, lokale held Diogo Moreira, Álex Rins en Enea Bastianini.

De als vierde gestarte Fabio Quartararo scoorde dus geen punten: hij kwam als zestiende binnen, met alleen Toprak Razgatlioglu en Maverick Viñales nog achter zich.

Lang nagenieten van het succes in Brazilië zit er niet in voor Aprilia: komend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten alweer op het programma.