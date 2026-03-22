Aanbevolen voor jou

Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

MotoGP
GP van Brazilië
Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

Moto2
Goiânia
Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Williams F1 wil overgewicht FW48 aanpakken in 'aprilpauze'

Formule 1
GP van China
Williams F1 wil overgewicht FW48 aanpakken in 'aprilpauze'

Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Brazilië
Raceverslag
MotoGP GP van Brazilië

Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië

Aprilia heeft een knappe dubbelzege geboekt in de MotoGP Grand Prix van Brazilië. In een ingekorte race boekte Marco Bezzecchi zijn vierde overwinning op rij, voor Jorge Martín en Fabio Di Giannantonio.

Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Foto door: EVARISTO SA / AFP via Getty Images

Na een raceweekend met de nodige problemen konden de MotoGP-rijders zich zondag om 15.00 uur lokale tijd melden op de startgrid voor de eerste Grand Prix in Brazilië sinds 2004. Er stonden 31 ronden gepland op het Autódromo Internacional Ayrton Senna, maar vlak voor de start besloot de wedstrijdleiding om de race in te korten tot 23 ronden. De aanleiding daarvoor was baandegradatie, met vooral in bocht 11 enkele problemen.

Fabio Di Giannantonio mocht de ingekorte race vanaf pole-position aanvangen, maar lang kon hij niet genieten van de leiding. De VR46-rijder werd bij de start meteen gepasseerd door Marco Bezzecchi, die meteen een klein gaatje sloeg naar de achtervolgers. Die groep werd aanvankelijk aangevoerd door Di Giannantonio, al wist Marc Márquez in de tweede ronde aan hem voorbij te gaan. Pedro Acosta nam op dat moment de tweede plek over van Jorge Martín.

Terwijl Jack Miller in de tweede ronde crashte en de eerste uitvaller werd, en Brad Binder dat voorbeeld twee ronden later volgde, voerden de Aprilia-rijders het tempo op. Bezzecchi vergrootte zijn voorsprong op de achtervolgers, terwijl Martín de vierde plaats in de vierde ronde heroverde.

 

De wereldkampioen van 2024 voerde daarna de druk op bij Di Giannantonio, die in de zesde ronde een aanval inzette op Márquez voor de tweede positie. De aanval was weliswaar succesvol, maar omdat beide rijders door deze actie ietwat wijd gingen, kon Martín ze allebei te grazen nemen. Aprilia had hierdoor ineens de eerste twee posities in handen in Goiânia. 

Vooraan wisten beide Aprilia-rijders een gaatje te slaan naar de Ducati's achter hen. De fabrikant uit Bologna zag in de elfde ronde een van de rijders uitvallen: Francesco Bagnaia was opgeschoven naar de elfde plek, toen hij in de eerste bocht ten val kwam. Drie bochten later kwam ook Joan Mir ten val. De Honda-rijder knokte zich aanvankelijk knap naar de zevende plek, maar tekende uiteindelijk voor zijn 34e uitvalbeurt in de laatste 58 Grands Prix.

Mooie strijd achter Aprilia's

Waar de situatie vooraan stabiliseerde, verloren de rijders met een zachte achterband in de tweede helft van de race langzaam maar zeker terrein. Dat gold bijvoorbeeld voor WK-leider Acosta, die in de twaalfde ronde gepasseerd werd door Álex Márquez. In de twee daaropvolgende ronden knokte de KTM-rijder zich meermaals terug, om de Gresini-rijder alsnog te moeten laten gaan. Een ronde later moest Acosta ook toezien dat Ai Ogura de zesde plek van hem overnam.

De strijd om de laatste podiumplaats bleek ook nog niet voorbij. Met nog vijf ronden voor de boeg zette Marc Márquez met succes de aanval in op Di Giannantonio voor de derde plek. Een ronde later maakte de wereldkampioen echter een foutje, waarmee hij de deur opende voor de VR46-rijder om terug te komen.

 

Het gebeurde ver achter Bezzecchi, die in Goiânia onbedreigd naar zijn vierde opeenvolgende zege én de leiding in het wereldkampioenschap reed. Op ruim drie seconden maakte Martín het feest compleet voor Aprilia door tweede te worden, met Di Giannantonio op het laagste treetje op het podium. Marc Márquez moest zich dus tevreden stellen met de vierde plaats.

Ogura verschalkte Álex Márquez in de laatste ronde nog voor de vijfde plaats, terwijl Acosta de leiding in de titelstrijd kwijtraakte door zijn zevende plek. Fermín Aldeguer luisterde zijn rentree op met P8, gevolgd door Johann Zarco en Raúl Fernández. De resterende punten in Brazilië waren voor Luca Marini, Franco Morbidelli, lokale held Diogo Moreira, Álex Rins en Enea Bastianini.

De als vierde gestarte Fabio Quartararo scoorde dus geen punten: hij kwam als zestiende binnen, met alleen Toprak Razgatlioglu en Maverick Viñales nog achter zich.

Lang nagenieten van het succes in Brazilië zit er niet in voor Aprilia: komend weekend staat de Grand Prix van de Verenigde Staten alweer op het programma.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Uitgevallen Punten
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 23

30'19.760

       25
2 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 23

+3.231

30'22.991

 3.231     20
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 23

+3.780

30'23.540

 0.549     16
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 23

+4.089

30'23.849

 0.309     13
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 23

+8.403

30'28.163

 4.314     11
6 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 23

+8.918

30'28.678

 0.515     10
7 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 23

+10.687

30'30.447

 1.769     9
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 23

+11.359

30'31.119

 0.672     8
9 France J. Zarco Honda LCR 5 Honda 23

+12.907

30'32.667

 1.548     7
10 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+16.370

30'36.130

 3.463     6
Volledige uitslag

Net binnen

Waarom MotoGP GP van Brazilië met acht ronden werd ingekort

WK-stand MotoGP 2026: Bezzecchi grijpt regie met zege in Brazilië

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Brazilië

Vier op rij voor Bezzecchi met dubbelzege Aprilia in ingekorte GP Brazilië
Vorig artikel Zinkgat verbaast MotoGP in Brazilië: "Wonder dat we sprintrace konden rijden"

Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

Moto2
Moto2
Goiânia
Collin Veijer eenzaam naar P8 in Moto2-race Brazilië, Holgado wint

Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
MotoGP
GP van Brazilië
Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Brazilië

Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van China
Column: Is het terecht dat andere raceklassen slaatje willen slaan uit kritiek op F1?