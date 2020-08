Vier MotoGP-teams doen privétest in Misano

Na drie drukke raceweekenden hebben de MotoGP-rijders even tijd om op adem te komen, maar de testteams draaien ondertussen op volle toeren door. Deze week vond op het Misano World Circuit Marco Simoncelli een privétest plaats, het circuit waar de MotoGP op 13 en 20 september doorgaat met twee GP’s.

Aprilia, Ducati, KTM en Honda hebben de gelegenheid aangegrepen om een privésessie te doen in voorbereiding op het dubbele raceweekend. Ook HRC Honda-testrijder Stefan Bradl kwam in actie, hij is de enige racer waarvan bekend is dat hij ook tijdens de GP mag starten. De voormalig Moto2-kampioen komt nog altijd in actie als vervanger van de geblesseerde Marc Marquez.

Voor Ducati zat Michele Pirro in het zadel. De Italiaanse testrijder had de voorbije races ook gereden als vervanger van Francesco Bagnaia. De VR46-protegé keert – als alles volgens plan verloopt – in Misano weer terug van zijn blessure, maar dat is nog niet bevestigd. Voor KTM kwam testrijder Dani Pedrosa weer in actie, hij verzamelde belangrijke data. Nu KTM haar concessies als gevolg van de tweede overwinning dit seizoen verloren heeft, is het belang van Pedrosa’s werk nog groter geworden.

Bij Aprilia kwam Lorenzo Savadori in actie, hij heeft de testfunctie van Bradley Smith overgenomen nu de Brit weer voltijds in het raceteam zit. Eerder dit jaar werd er door de MotoGP-teams ook al getest in Misano. Destijds kwamen Ducati, Suzuki, Aprilia en KTM in actie op het circuit aan de Adriatische kust.