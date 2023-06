VIDEO: Ziggo bereidt zich voor op TT Assen met wereldrecord donuts draaien

De ogen van de motorsportwereld zijn komend weekend gericht op TT Circuit Assen, waar de 92e editie van de TT van Assen wordt verreden. De MotoGP, Moto2, Moto3 en de MotoE zijn te gast in Drenthe voor de achtste ronde van het wereldkampioenschap van 2023. In Nederland heeft Ziggo Sport de uitzendrechten van de MotoGP in handen en dus is de sportzender van de partij op het circuit om uitgebreid verslag te doen van de trainingen, kwalificaties en races. Zo is TT Circuit Assen dit weekend ook de locatie waar op vrijdagavond het Race Café wordt opgenomen.

Om de fans alvast in de stemming te brengen voor de TT van Assen heeft Ziggo Sport een bijzondere recordpoging ondernomen. De Britse motorcoureur Mark Van Driel werd uitgedaagd om tussen de Madijk Tribune en de TT World Tribune zijn eigen wereldrecord donuts draaien aan te scherpen. De stuntrijder had dat record al in handen met 26 donuts in één minuut, maar kreeg de opdracht mee om dat aantal in de aanloop naar het raceweekend in Assen te verbeteren. Dat is hem gelukt, want in één minuut kwam Van Driel tot 27 donuts. De beelden van de recordpoging zie je in zowel de bovenstaande als de onderstaande video.