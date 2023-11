VIDEO: Zo werd de MotoGP-titelstrijd beslist tijdens GP Valencia

Jorge Martin begon nog uitstekend aan de Grand Prix van Valencia door bij de start op te klimmen naar de tweede positie, achter leider Francesco Bagnaia. Door een remfoutje in de derde ronde werd de Pramac-rijder echter teruggeworpen naar de achtste positie, terwijl hij bij dat momentje slechts ternauwernood een botsing met de WK-leider kon voorkomen. Daarna begon Martin aan een inhaalrace terug richting het front, die hem vrij snel langs Alex Marquez bracht.

In het begin van de zesde ronde moest ook Maverick Viñales eraan geloven in bocht 2, waarna Martin in de vierde bocht ook langs Marc Marquez wilde gaan. De Madrileen positioneerde zijn Ducati aan de binnenkant, maar de ruimte daar verdween snel en daardoor raakte hij de Honda van Marquez op het achterwiel. De zesvoudig MotoGP-kampioen werd daarbij van de motor geworpen, terwijl Martin in de grindbak ook ten val kwam en daar zijn race zag eindigen. Daardoor viel meteen ook de beslissing in het kampioenschap, want Bagnaia was hierdoor niet meer te achterhalen door zijn enige overgebleven rivaal. Uiteindelijk zette de wereldkampioen de kroon op zijn seizoen door de race in Valencia als winnaar af te sluiten, vlak voor Fabio di Giannantonio en Johann Zarco.

De beelden van de crash tussen Marquez en Martin - en daarmee de beslissing in de titelstrijd - zijn te zien in de onderstaande video.