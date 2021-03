VIDEO: Marquez traint in Barcelona voor MotoGP-comeback

Het was 234 geleden dat Marquez voor het laatst op een grote motor zat. Die dag keerde hij - vier dagen na de operatie - nog even terug in de Grand Prix van Andalusië, maar bleek het niet mogelijk om te racen. Nog eens twee operaties verder is Marquez nu aan de beterende hand en lonkt de terugkeer in de MotoGP. De Spanjaard vloog deze week naar Qatar voor de eerste dosis van zijn coronavaccin en sluit naar eigen zeggen niet uit dat hij tijdens de Grand Prix van Qatar (28 maart) aan de start kan verschijnen.

Afgelopen weekend deelde Marquez al beelden dat hij trainde op een minibike, dinsdag werd het Circuit de Catalunya-Barcelona afgehuurd voor een privétest. Marquez deed dat niet op de Honda RC213V die hij in de MotoGP gebruikt. MotoGP-rijders mogen namelijk niet onbeperkt testen op hun racemateriaal. Wel kwam de man uit Cervera dinsdag in actie met een supersportmachine, de RC213V-S. Een belangrijk teken in het herstel van Marquez, want het feilloos besturen een machine van 160 kilo vergt behoorlijk wat spierkracht van een coureur.

Hoe groot is het verschil tussen de straatmotor en de MotoGP-prototype waar Marquez doorgaans mee rijdt? De straatmotor heeft 215 pk ten opzichte van ruim 300 pk die de Honda RC213V heeft. Ook zijn er flink wat andere verschillen. De elektronica is niet half zo geavanceerd als in de MotoGP, het straatmodel heeft geen carbonremmen en de banden lijken niet op de slicks die onder MotoGP-machines zitten. Ook in prijs is de motor een klasse goedkoper. De gemiddelde MotoGP-spec machine kost zo’n 2 miljoen euro, de RC213V-S is inclusief quickshift-versnellingsbak zo’n 200.000 euro waard.

Honda verklaarde nog geen datum op de terugkeer van Marquez te willen plakken, maar zijn test op dinsdag is alvast een teken dat het de goede kant opgaat met de meervoudig wereldkampioen.

In bovenstaande video is te zien hoe Marquez voor het eerst op de motor stapt en vervolgens enkele ronden maakt. Zijn vertrouwde team was aanwezig bij de test. Crew-chief Santi Hernandez hanteerde voor de gelegenheid het rondebord.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 3 Foto door: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 2 / 3 Foto door: Repsol Media Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 3 Foto door: Repsol Media