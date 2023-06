VIDEO: Marquez schept Zarco na valpartij tijdens VT2 GP Duitsland

In de slotfase van de tweede vrije training staat tegenwoordig veel op het spel tijdens MotoGP-weekenden, doordat er op vrijdag al startbewijzen te verdienen zijn voor Q2. Het tempo wordt dan opgevoerd en dus wordt er ook meer risico genomen in de laatste minuten van de sessie en dat was op de Sachsenring niet anders. Het leverde dan ook diverse valpartijen op. Eerst gleed Maverick Viñales al onderuit bij het aanremmen van de eerste bocht, waarna de Aprilia-rijder gelukkig ongedeerd kon opstaan. Niet veel later was het echter een wonder dat Marc Marquez en Johann Zarco eveneens zonder letsel opstonden na hun crash in de eerste bocht.

Bij het aanremmen van bocht 1 gleed het voorwiel van Marquez' Honda weg, waardoor een valpartij een feit was voor de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen. De stuurloze RC213V gleed vervolgens met hoge snelheid richting het punt waar de uitgang van de pits en het circuit samenkomen. Op het moment dat de Honda dat punt bereikte, reed de ongelukkige Zarco daar. De Fransman werd met hoge snelheid geschept door de motorfiets, waardoor de Pramac Ducati in tweeën brak en de wedstrijdleiding niets anders kon doen dan de rode vlag zwaaien. Wonder boven wonder werd het been van Zarco niet geraakt en kon hij na het ongeluk opstaan, wat overigens ook voor Marquez gold. Beide rijders zouden na de rode vlag zelfs nog even op de baan verschijnen met hun tweede motor.

Voor Marquez was de crash zuur, want hij slaagde er na de hervatting niet in om zijn tijd te verbeteren en plaatsing voor Q2 af te dwingen. Ook Zarco verbeterde zich niet ten opzichte van de eerste vrije training, maar zijn tijd uit die sessie bleek uiteindelijk nét genoeg om als nummer tien door te gaan naar het tweede kwalificatiedeel.