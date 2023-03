VIDEO: Marquez is controle kwijt en torpedeert Oliveira uit GP Portugal

In de derde ronde van de Portugese Grand Prix lag Marc Marquez op de vierde plek toen hij volledig in de fout ging bij het insturen van bocht 3. De Honda-man raakte Jorge Martin en lanceerde Miguel Oliveira van zijn motorfiets. Martin kon zijn weg vervolgen, Marquez en Oliveira lagen uit de wedstrijd. Die laatste had medische assistentie nodig van de marshals en is overgebracht naar het medisch centrum op het circuit.

Marquez bood na het incident zijn excuses aan bij RNF-teambaas Razlan Razali, maar werd op een fluitconcert getrakteerd door de furieuze Portugese fans.

Bekijk hieronder de video van het incident: