VIDEO: Quartararo en Marquez clashen in eerste ronde GP van Aragon De spanning in het MotoGP-kampioenschap is definitief terug. WK-leider Fabio Quartararo kwam zondag in de eerste ronde van de Grand Prix van Aragon ten val na een aanrijding met Marc Marquez. Even verderop was Marquez ook nog betrokken bij een incident met Takaaki Nakagami.