Verwachtingen veranderen voor Mir: “Hij moet nu leveren”

In pas zijn vijfde Grand Prix-seizoen en zijn tweede seizoen in de MotoGP werd Mir wereldkampioen. Hij deed dat met zes podiumplaatsen en een overwinning in de Grand Prix van Europa. Een race voor het eind van het seizoen wist hij de strijd om de wereldtitel vervolgens in zijn voordeel te beslissen. Volgens Suzuki-teambaas Brivio heeft Mir dit seizoen zijn mentale weerbaarheid laten zien, maar moet hij zijn status als wereldkampioen in de komende jaren bevestigen.

“We hebben gezien hoe sterk hij is op mentaal vlak, hij was altijd heel ontspannen en gefocust op de race”, zei Brivio. “Alleen op de dag dat hij wereldkampioen kon worden zag ik een beetje spanning bij hem, maar dat was anders. Er stond toch wat spanning op omdat er veel kon gebeuren. De laatste races was hij heel erg geconcentreerd, hij wilde op het podium staan of winnen. Toen hij in Aragon op de twaalfde plaats moest starten, was zijn enige doel om zo snel mogelijk naar voren te komen. Hij is verder altijd heel ontspannen en hij weet wat hem te doen staat. Daar hadden wij [als team] geen werk aan bij Joan. We moeten nu naar de toekomst kijken, als je eenmaal wereldkampioen bent geworden moet je leveren. Maar ik heb er vertrouwen in dat hij dat kan doen.”

Brivio werkte in zijn loopbaan ook lange tijd met Valentino Rossi. Hij werd wereldkampioen met de Italiaan. Gevraagd of hij de beide coureurs kon vergelijken, reageerde hij: “Dat is niet gemakkelijk. Valentino was al vijfvoudig wereldkampioen toen ik met hem begon te werken, hij was al volwassen. Joan begon bij ons als nieuwkomer. Maar het is zeker dat Joan dezelfde drive heeft. Als hij moet leveren, kan hij dat ook daadwerkelijk doen. Hij voelt dezelfde druk als hij op het podium staat, of juist niet. Hij is heel stabiel wat dat betreft. Ik denk dat het moeilijk te vergelijken is, voor Joan is dit natuurlijk pas het begin. We moeten in de toekomst zien hoe het loopt, het kost waarschijnlijk twee, drie, vier jaar tot een rijder helemaal volwassen is. Voordat de bouw voltooid is, laat ik het zo zeggen. Maar het is duidelijk, als dit het begin is gaan we een mooie toekomst tegemoet.”

Mir tekende eerder in 2020 een contractverlenging. Hij staat ook in 2021 en 2022 nog onder contract bij Suzuki.