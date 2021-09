Vertrek bij Yamaha was mentale bevrijding voor Viñales

De relatie tussen Viñales en Yamaha verslechterde de afgelopen maanden in rap tempo. Viñales maakte in Assen bekend dat hij zijn tweejarige contract vroegtijdig inleverde. Tijdens de GP van Stiermarken ging het vervolgens opnieuw fout toen hij een poging deed de krachtbron van de M1 op te blazen. Hij werd geschorst en later ontslagen door Yamaha. Daardoor lag de weg vrij om direct aan de slag te gaan bij Aprilia, waar Viñales vorige week een tweedaagse test afwerkte. Vrijwel direct na die test werd besloten om Viñales zo snel mogelijk te brengen.

Gevraagd naar zijn vroegtijdige vertrek, gaf Viñales iets meer openheid van zaken: “Het was niet zozeer moeilijk, voor mij was het meer een bevrijding. Ik moest iets anders doen, ik was mentaal geblokkeerd”, aldus Viñales. “Ik moest door en mezelf verbeteren, de kans die ik kreeg heb ik daarom aangegrepen. Zodra ik de motor mocht testen, wilde ik ook racen. Ik voelde me goed op de motor, voelde me meteen vrij snel en dacht ook dat ik tijdens een raceweekend meer kans zou hebben om mezelf te verbeteren. Wat dat betreft was er geen reden om lang thuis te blijven.”

Viñales wilde desgevraagd weinig loslaten over zijn scheiding met Yamaha: “Het ging allemaal heel snel, dus ik wil niet praten over andere dingen. Ik wil praten over Aprilia, ik ben nu hier en wil leren en ervaring opdoen. De tweedaagse test in Misano was geweldig, er is een last van m’n schouders gevallen omdat ik gewoon kon rijden. Ik heb ervan genoten en ik vond dat ik klaar was om in Aragon te racen. Ik ben erg gemotiveerd en gepassioneerd om weer te racen.”

Viñales stapt dit weekend op de Aprilia RS-GP, die twee weken geleden met Aleix Espargaro in het zadel voor het eerst een MotoGP-podium scoorde. Volgens Viñales heeft die mijlpaal gezorgd dat “het vuurtje binnen Aprilia verder aangewakkerd is”. “Dit is meer dan spannend, ik ben hongerig en erg gemotiveerd om met Aprilia aan dit verhaal te beginnen”, aldus de 26-jarige Spanjaard. “Op dit moment hebben we nog zes races om mezelf klaar te stomen voor volgend seizoen, onze prioriteit is om te leren. Het is anders, ik moet veel leren en dat moet eigenlijk ook nog best snel gaan. Het podium van Aleix heeft een vuurtje aangewakkerd, dit is waarom we pushen. Ik heb een paar races gemist, maar het voelt heel positief om hier te zijn. De ervaring van een raceweekend gaat ons zeker op weg helpen bij het leren, dat is de belangrijkste prioriteit.”