Na de bevestiging van het vertrek van Marc Marquez aan het einde van het huidige MotoGP-seizoen komt Honda voor een moeilijk scenario te staan. Er moet namelijk een vervanger gezocht worden voor de succesvolste coureur uit de geschiedenis van het merk. De realiteit daarbij is dat het niet uitmaakt of Johann Zarco, Iker Lecuona, Pedro Acosta of de beste versie van Mick Doohan op de RC213V stapt: winnen lijkt ondanks deze verandering namelijk een schier onmogelijke opgave. Als Marquez iets duidelijk heeft gemaakt voor de aankondiging van het verlaten van zijn comfortzone, zoals hij enkele dagen geleden nog naar Honda verwees, is het wel dat de rijdersbezetting niet het hoofdprobleem is dat HRC moet oplossen. Dat geldt zeker voor dit seizoen, de eerste sinds 2019 waarin Marquez zonder fysieke beperkingen kan racen.

Het vertrek van Marquez bij Honda, de grootste speler in het wereldkampioenschap waarmee hij zes wereldtitels won, is een teken van zowel moed als overgave. Het verlaten van het team en de groep mensen onder leiding van crew chief Santi Hernandez die hij als zijn familie ziet, om naar een satellietteam te verkassen waar een Ducati uit 2023 voor hem klaarstaat, is zonder twijfel een teken van moed. Dat hij dat doet uit frustratie omdat hij de ogen van de top van Honda niet heeft kunnen openen, wijst juist meer naar overgave.

Eigenaardigheid nekt Honda

Net als Honda maakt ook Yamaha een moeizame periode door en de situaties vertonen gelijkenissen, maar ook dit heeft het eerstgenoemde merk niet wakker geschud. Het feit dat Marquez de deur achter zich dichttrekt bij de fabrikant uit Tokio is een indicatie van hun eigenaardigheid. Honda verliest een van haar wereldwijd herkenbaarste gezichten en een van de beste sportmensen ooit dan dat het zich overgeeft aan het geleverde bewijs in een kampioenschap dat recent door Europese merken en hun interpretatie van de reglementen wordt gedomineerd.

De test met de 2024-versie van de Honda RC213V in Misano maakte weinig indruk op Marc Marquez. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez gaf de top van HRC voor de aankondiging van zijn vertrek de ruimte om de technische afdeling te vernieuwen en een plan op te stellen om gespecialiseerde engineers aan te trekken voor de belangrijkste vlakken (aerodynamica, elektronica, enzovoorts). Dat had nog voor een heroverweging van zijn impuls om te vertrekken kunnen zorgen. Het antwoord van Honda op die eis was het ontslag van algemeen technisch directeur Shinichi Kokubu in de aanloop naar de GP van India. Daarop volgde de promotie van Shin Sato, die tot dan toe verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de RC213V. Het merendeel van het team oordeelde dat men door deze verandering van de regen in de drup raakte. Met andere woorden: het was de stempel in het paspoort van Marquez om naar Gresini te gaan.

Mentaliteit moet drastisch anders

In tegenstelling tot wat sommige misschien denken, had Marquez de afgelopen weken tijdens het buigen over de vraag of hij zijn in februari 2020 getekende contract zou uitdienen het niet makkelijk. Bovendien waren er zelfs onder de entourage van de Catalaan meningsverschillen over welke keuze hij zou moeten maken. Enkelen vonden het niet de moeite waard om voor een route te kiezen die mogelijk beperkt blijft tot één seizoen, anderen vonden juist dat hij zijn hart moet volgen. "Op dit moment," vertelt iemand uit de entourage van Marquez aan Motorsport.com, "denkt hij niet dat hij voor de titel gaat vechten. Zijn enige doelstelling is om weer te gaan genieten van het rijden op een motorfiets."

Uiteindelijk is de conclusie altijd hetzelfde, ongeacht aan welke kant van de garage je het vraagt en of ze onderdeel zijn van Repsol Honda of LCR. "Bij Honda begrijpen ze niet dat ze hun houding moeten veranderen en zichzelf moeten laten helpen. Anders valt er niets te doen", stelt een teamlid van LCR, die nu vreest dat zijn team het volgend jaar zonder de onlangs aangetrokken Zarco moet doen door de bemoeizucht van de top. "Wat hier gebeurd is, is gewoon een ernstiger voorbeeld van wat er gebeurde met Alex Rins. Als Alex zich niet verkeerd behandeld had gevoeld, was hij waarschijnlijk de best mogelijke vervanger voor Marc", zegt iemand met autoriteit binnen HRC, die liever anoniem wil blijven. Diegene is ervan overtuigd dat deze dynamiek alleen doorbroken kan worden door een mentaliteitsverandering die maar moeilijk van binnenuit kan komen.