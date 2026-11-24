MotoGP GP van Portugal

Verspeelde Aprilia de MotoGP-titel van 2026 of was Marquez simpelweg te sterk?

Na een ongelooflijke winter had Aprilia voor het eerst de motor om mee te strijden om het kampioenschap. Maar een combinatie van fouten, interne wrijving en de meedogenloze constantheid van Marc Márquez bleek uiteindelijk te veel voor het merk uit Noale

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 24 nov 2026, 21:19

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Autosport



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Marc Márquez kreeg vanuit de hele MotoGP-paddock veel lof nadat hij afgelopen weekend bij de Grand Prix van Portugal zijn tiende wereldtitel veiligstelde. Maar meerdere coureurs, uit heden en verleden, wezen ook naar Aprilia, dat het volgens hen had 'verprutst' en in het laatste seizoen van het 1000cc-tijdperk een gouden kans had laten liggen.

Een groot deel van die discussie draaide om de vraag hoe Aprilia de titel nog kon verliezen nadat Marco Bezzecchi na zijn dominante zege in de Italiaanse Grand Prix in mei een voorsprong van 102 punten op Márquez had opgebouwd.

Als Aprilia dit seizoen steken heeft laten vallen, gebeurde dat waarschijnlijk eerder in het jaar, toen het alles onder controle had, en niet in de zomer, toen Márquez snel dichterbij kwam. Anders gezegd: de Aprilia-rijders hadden in de periode waarin zij het voordeel hadden een veel grotere buffer in het kampioenschap moeten opbouwen, zodat ze een eventuele aanval van Márquez konden opvangen zodra hij zijn fysieke problemen door opnieuw een schouderblessure had opgelost.

Het voordeel van de Aprilia-motor was duidelijk zichtbaar tijdens de eerste overzeese races, waarin Bezzecchi 2026 begon met drie zeges in Grands Prix. Maar Bezzecchi, en Jorge Martín tot op zekere hoogte ook, wist die snelheid in de sprintraces niet te verzilveren. Kostbare fouten zorgden ervoor dat Márquez met een overwinning en meerdere flinke puntenoogsten wegkwam.

Zelfs toen aan het begin van het Europese deel bleek dat de Ducati van 2026 niet zo zwak was als velen hadden gevreesd, slaagde Aprilia er niet in om als één geheel te opereren. Het leek alsof men ervan uitging dat de titel al binnen was. Er werd gesproken over hoe Aprilia de interne strijd tussen Bezzecchi en Martín kon managen, in plaats van over de vraag hoe het Márquez moest bestrijden als hij plots zijn vorm van 2025 zou terugvinden.

De eerste barsten waren al zichtbaar tijdens de Catalaanse GP. Martín crashte dat weekend meermaals en raakte in de hoofdrace betrokken bij een incident met Trackhouse-rijder Raúl Fernández. De felle woordenwisseling die daarop volgde tussen Aprilia Racing-CEO Massimo Rivola en Trackhouse-teambaas Davide Brivio liet zien dat de fabriek uit Noale de zaken niet op orde had.

Even before Marc Marquez had emerged as a serious threat, Aprilia was tripping over itself

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Een dominante thuiszege van Bezzecchi enkele weken later op Mugello versterkte alleen maar het beeld dat Aprilia op weg was naar de titel, ook al was duidelijk dat Ducati nog altijd over een competitieve motor beschikte waarmee om zeges kon worden gevochten.

Maar dit zegt genoeg: tot het weekend in Portimao van afgelopen weekeinde had Bezzecchi in een raceweekend, sprint en Grand Prix samen, nooit meer dan 31 punten gepakt. Ter vergelijking: zelfs VR46-rijder Fabio di Giannantonio kwam bij de Catalaanse GP tot een puntenoogst van 32.

Aprilia had op dat moment alle ingrediënten in handen, maar leverde regelmatig te veel punten in die later zwaar zouden wegen. Dat Martín op Balaton Park de complete Aprilia-delegatie uitschakelde en Bezzecchi een raceban kreeg, maakte de problemen alleen maar groter. Maar toen was het tij al aan het keren tegen de fabriek.

Heeft Aprilia het kampioenschap verloren? Gezien Bezzecchi's reeks fouten, het gebrek aan zeges op zondag en blessureleed bij Martín, en het gebrek aan ervaring met het winnen van titels binnen de leiding in Noale, is die conclusie snel getrokken

Márquez slaat terug

De zege van Márquez in de Hongaarse GP kwam nauwelijks als een verrassing, aangezien hij traditioneel sterk is op circuits tegen de klok in. Maar zijn succes in de Tsjechische GP, enkele weken later, veranderde de titelstrijd.

Márquez was plots weer helemaal terug in de strijd en begon het verschil te maken. Week na week knabbelde hij aan de voorsprong van de Aprilia-rijders. Na de zomerstop boekte hij in zeven weekenden vijf keer de dubbel.

Op dat moment schakelde hij door. Met pure mentale kracht overwon hij zijn fysieke beperkingen en benutte hij elke kans die hij kreeg.

Marquez may have lacked the raw speed of 2025, but he more than made up for it with determination and shrewd thinking

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Als hij zich op een langzamere motor niet op pole-position kon kwalificeren, viel hij in bocht 1 aan om de leiding te pakken en de race vanaf daar te controleren. Sterker nog: tussen Aragon en Mugello deed hij dat drie keer op rij. Márquez verdient zeker krediet voor de uitvoering van die strategie, maar aan het begin van het Misano-weekend hadden de Aprilia-rijders slim genoeg moeten zijn om dat te zien aankomen. Toen Bezzecchi er bij de start van de San Marino GP eindelijk in slaagde om Márquez achter zich te houden, crashte hij nog voor het einde van de openingsronde en gaf hij de zege aan de Ducati-rijder.

Zelfs wanneer Aprilia het goed deed, vooral op zondag, was Márquez' strategie om in de sprints aan te vallen zo sterk dat het merk uit Noale al in de achtervolging zat. Zelfs in Indonesië, waar Aprilia een historische 1-2-3-4 boekte, verloor Márquez over het hele weekend geen enkel punt op zijn titelrivaal. Dat zei veel over zijn mentale en strategische kracht, want hij nam het in feite in zijn eentje op tegen een complete fabriek.

Hij had ook geluk aan zijn zijde. Er waren zeker weekenden waarin Aprilia sterker had moeten zijn, maar op cruciale momenten greep het weer in en kantelde de situatie in het voordeel van Márquez. De pole-position op Phillip Island was daar misschien het beste voorbeeld van. Maar ook toen bood het geluk slechts de omstandigheden. Uiteindelijk gaf Márquez' klasse in de regen de doorslag.

Tegelijkertijd zette Márquez psychologische spelletjes maximaal in. In datzelfde weekend in Mandalika bracht hij Martín uit balans door hem tijdens de kwalificatie te volgen. Enkele weken later stelde hij dat hij geen teamorders nodig had als hij snel was, een indirecte sneer naar titelrivaal Martín, die ondanks zijn lagere snelheid dan teamgenoot Bezzecchi de enige realistische titelhoop van Aprilia was geworden.

Dat Martín in de sprint op Phillip Island meteen in de aanval ging, maar crashte doordat hij te hard pushte, kan niet volledig als toeval worden weggezet. Voor Martín pakte het nog slechter uit: hij liep bij het incident ook een polsblessure op, waarmee het kampioenschap feitelijk in het voordeel van Márquez werd beslist.

Heeft Aprilia het kampioenschap dus verloren? Gezien Bezzecchi's reeks fouten, het gebrek aan zeges op zondag en blessureleed bij Martín, en het gebrek aan ervaring met het winnen van titels binnen de leiding in Noale, is die conclusie snel getrokken. Eerder in het seizoen was dat ook een heel verdedigbare lezing geweest.

A late injury derailed Martin's title hopes

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Maar zodra Márquez zijn kans op de titel rook, bepaalde hij het spel. Plots was hij de meest meedogenloze rijder op de grid. Hij crashte nauwelijks nog in trainingen, laat staan in sessies waarin punten te verdienen waren, en dwong zijn rivalen tegelijk op cruciale momenten tot fouten. Zelfs wanneer hij pure snelheid tekortkwam, vond hij manieren om de schade te beperken of lang genoeg voor de Aprilia-rijders te blijven om hun races te ontregelen.

Daarbij mag niet worden vergeten dat Aprilia nog altijd te maken had met de nasleep van Martíns poging om onder zijn contract uit te komen, wat onnodige spanningen binnen het team veroorzaakte. De aanstaande reglementswijzigingen in 2027 voerden de druk op Aprilia om de titel van 2026 te winnen verder op, in de wetenschap dat een nieuwe kans op het kampioenschap misschien voorlopig niet zou komen.

Márquez was zich echter zeer bewust van de druk op Ducati's fabrieksrivaal en maakte daar optimaal gebruik van. Door vol te houden dat het winnen van de titel in 2026 zijn leven niet zou veranderen, legde hij de lat juist hoger voor Bezzecchi en Martín, die dit jaar veel meer te winnen hadden.

Zou Márquez de titel ook hebben gewonnen als Aprilia sterker tegenstand had geboden? Vrijwel zeker. Maar een onervaren Aprilia-organisatie die veel fouten maakte, heeft zijn werk zeker een stuk makkelijker gemaakt.

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While Marquez already has the riders' title in the bag, the constructors' battle between Ducati and Aprilia will be decided in Valencia

Photo by: MotoGP

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