Miller vlamt naar koppositie in warm-up GP van Portugal

Miller kwam zondagochtend in de twintig minuten durende warm-up binnen na de eerste run toen er brand ontstond onder het bodywork van de GP21. De monteurs kwamen in actie en doofden het vuur, even later kon Miller zijn weg vervolgen. In het slot van de sessie klokte hij vervolgens een 1.39.721. Dat was genoeg voor de eerste plaats. Polesitter Fabio Quartararo kwam tot de tweede tijd, hij was acht honderdsten langzamer. Wereldkampioen Joan Mir sloot aan op de derde plaats.

Aleix Espargaro gaf weer een goede indruk, hij werd vierde op anderhalve tiende. Franco Morbidelli werd vijfde voor Francesco Bagnaia, Johann Zarco en Maverick Viñales. Brad Binder sloot de sessie af op de negende plaats met merkgenoot Danilo Petrucci op de tiende plaats.

Valentino Rossi kwam tot de achttiende tijd in de warm-up, hij was bijna anderhalve seconde te langzaam. Marc Marquez reed slechts vier rondjes in de opwarmsessie, hij spaarde energie voor de race van zondagmiddag.

Takaaki Nakagami was een andere coureur met een medische geschiedenis in de warm-up. De Japanner reed zeven rondjes, maar keerde daarna terug in de pitbox. Nakagami had veel pijn en hij zal naar verwachting verstek laten gaan in de Grand Prix van Portugal.

De race begint zondagmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Portugal