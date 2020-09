Marquez voor Yamaha-trio in warm-up GP Emilia-Romagna

Jack Miller begon de vroege ochtendsessie met een zware crash. De coureur ging niet eens op het gas bij het insturen van bocht 2, maar werd toch van zijn Ducati GP20 gelanceerd. De Australiër kroop door de grindbak en had zichtbaar pijn, maar hij keerde niet veel later toch terug in de pitbox en kwam zelfs weer op de baan. De Australiër reed aan het begin van de sessie op de harde band en dat was in combinatie met de redelijk koele baantemperatuur (21 graden Celsius) geen goede match.

De andere mannen kozen allemaal voor een zachtere achterband in de twintig minuten warm-up en dat bleek de betere bandenkeuze. Alex Marquez maakte gedurende de sessie indruk, hij reed dertien ronden en was de snelste man op de baan. Met een 1.32.402 was hij de leider in de opwarmsessie. Het was voor het eerst sinds de vierde training van de Spaanse GP dat er weer een Marquez aan de leiding stond in een MotoGP-sessie. Een welkome boost voor de Moto2-wereldkampioen, die zondag vanaf de zeventiende startplaats vertrekt. Hij hield drie Yamaha's achter zich: Maverick Viñales op de tweede plaats, Fabio Quartararo werd derde voor Franco Morbidelli. Die laatste kampt nog altijd met maagproblemen.

Takaaki Nakagami was de tweede Honda-man, hij werd vijfde voor Aleix Espargaro en Joan Mir. Pol Espargaro werd achtste voor Andrea Dovizioso en Francesco Bagnaia.

