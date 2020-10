Morbidelli topt koude warm-up voor GP van Frankrijk

Maverick Viñales, Bradley Smith en Alex Marquez waren de ongelukkige coureurs die ten val kwamen in de ochtendsessie. Helemaal verwonderlijk was het niet met een baantemperatuur van iets meer dan 10 graden Celsius. Alle coureurs bleven gelukkig ongedeerd. De snelste tijd was voor Franco Morbidelli, die zondagmiddag vanaf de elfde plaats vertrekt. De Italiaan reed een 1.32.869.

Viñales noteerde ondanks zijn crash nog wel de tweede tijd, hij was ruim twee tienden langzamer. Cal Crutchlow is zijn oude vorm weer aan het vinden, hij klokte de derde tijd voor Danilo Petrucci en Pol Espargaro. Marquez, ook gevallen, werd zesde voor Johann Zarco en Fabio Quartararo. Takaaki Nakagami werd negende voor Andrea Dovizioso.

De MotoGP Grand Prix van Frankrijk begint zondagmiddag een uur eerder dan normaal, de race start om 13.00 uur NL-tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Warm-up