Espargaro voor Yamaha-trio in warm-up GP van Tsjechië

Espargaro noteerde in zijn zesde vliegende ronde een 1.57.037 en hij was daarmee een factie sneller dan Yamaha-rijders Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Franco Morbidelli, die op basis van de trainingen één van de favorieten is voor de race, eindigde op de vierde plaats. De Italiaan reed op de hard/soft-bandencombinatie en klokte een 1.57.137. Brad Binder kwam als tweede KTM tot de vijfde plaats, hij was iets meer dan een tiende langzamer dan zijn teamgenoot Espargaro.

LCR Honda-rijder Takaaki Nakagami kwam tot de zesde plaats voor Jack Miller en Joan Mir. Aleix Espargaro eindigde op de negende plaats terwijl Ducati-coureur Andrea Dovizioso als tiende eindigde. Suzuki-rijder Alex Rins kwam slechts twee ronden in actie en noteerde geen tijd. De Spanjaard spaart zichzelf daarmee voor de race, hij heeft nog altijd last van de schouderblessure die hij opliep tijdens de Spaanse GP.

De MotoGP Grand Prix van Tsjechië begint zondagmiddag om klokslag 14.00 uur NL-tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Tsjechië - Warm-up