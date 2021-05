Nakagami aan kop in warm-up, crash voor Mir

Nakagami reed halverwege de sessie een 1.46.746 op de medium/soft-bandencombinatie en dat bracht hem aan kop. Johann Zarco deed nog een aanval op de snelste tijd, maar kwam er niet aan te pas. De Fransman eindigde op de tweede plaats voor Brad Binder, die zich in de slotfase nog wel verbeterde. De Zuid-Afrikaan werd derde voor Alex Rins en Maverick Viñales.

Marc Marquez reed negen ronden en kwam tot de zesde tijd. Hij eindigde nipt voor Alex Marquez, die zondagmiddag vanaf de laatste startplek moet vertrekken. Danilo Petrucci werd achtste voor MotoGP-rookie Enea Bastianini. Aleix Espargaro kampt nog altijd met problemen als gevolg van een operatie aan zijn arm. De Spanjaard reed zes ronden met een 1.47.216 als snelste tijd.

Polesitter Fabio Quartararo werd elfde voor Francesco Bagnaia. De Italiaan maakte twee opmerkelijke momenten mee in de sessie. De eerste was op de baan, toen hij even controle verloor over de achterkant van de machine. Repsol Honda-coureur Marquez volgde hem op dat moment en reed bijna tegen de Ducati-coureur aan. Bagnaia kwam later in de sessie binnen en deed zijn racepak uit. Pitreporter Simon Crafar wist op de world feed van Dorna te melden dat het pak te strak zat waardoor Bagnaia zich niet helemaal comfortabel voelde.

Regerend wereldkampioen Joan Mir beleefde een crash in de eerste helft van de sessie. Hij was oké en keerde even later terug op de baan. Tegelijkertijd kwam er rook uit de achterkant van Miguel Oliveira’s machine. De coureur kreeg via zijn dashboard en van de marshals langs het circuit de instructie om van de baan te gaan. De KTM-rijder zette zijn machine ergens halverwege langs het circuit en ging te voet terug naar de pitbox. Hij kwam op zijn tweede motor nog wel even op de baan, maar eindigde buiten de top-tien.

De MotoGP Grand Prix van Italië begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Italië