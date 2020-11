Mir snelste in droge warm-up voor de Grand Prix van Europa

De warm-up voor de Grand Prix van Europa was de eerste volledig droge sessie van het weekend, maar de omstandigheden waren niet heel representatief met een temperatuur van ongeveer 15 graden Celsius. De meeste rijders zullen daarom met een basisafstelling en zonder al te veel kennis van de banden beginnen aan de race.

Klassementsleider Joan Mir was de snelste in de twintig minuten durende sessie. Even daarvoor kende de coureur nog een momentje met Alex Marquez. Wat er precies gaande was tussen de twee, was niet te zien. Wel was duidelijk dat Mir behoorlijk kwaad was en dat Marquez alles uit de kast moest. halen om de Suzuki-man in bocht 2 te ontwijken. Een moment later reed Mir de snelste ronde van de sessie, een 1.32.251.

Aleix Espargaro stond tot dat moment aan de leiding met een 1.32.292, hij bleef staan op de tweede plaats. Jack Miller werd derde voor Takaaki Nakagami, die zondagmiddag opnieuw van de eerste startrij vertrekt. Polesitter Pol Espargaro werd vijfde voor de eerder genoemde Marquez. Franco Morbidelli werd zevende, Alex Rins werd achtste en Cal Crutchlow negende. Maverick Viñales start later vandaag vanuit de pitstraat, hij klokte de tiende tijd op drie tienden van Mir.

De eerste negentien coureurs, Valentino Rossi op P19, stonden binnen een seconde van Mir in - tot nu toe - de enige droge sessie van het weekend.

De Grand Prix van Europa begint zondagmiddag om 14.00 uur. KTM-rijder Pol Espargaro start dan van pole-position.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - Warm-up