Miller topt eerste training van Grand Prix van Stiermarken

Er is de afgelopen week veel gesproken over de veiligheid van de Red Bull Ring en de bochtencombinatie 2-3 in het bijzonder. De MotoGP kondigde donderdag aan dat de barriers en luchtkussens aan de binnenkant bij bocht 3 verlengd zijn, vrijdagochtend kort voor VT1 kwamen de eerste beelden van de nieuwe oplossing naar buiten. Hoewel bepaalde rijders twijfels hebben over de effectiviteit van de oplossing, heeft men voor nu in ieder geval een noodoplossing gevonden.

Tijdens de vrijdagochtendsessie in Spielberg kwamen 21 rijders in actie, Johann Zarco ontbrak. De coureur werd woensdag geopereerd aan een breuk in zijn pols en moet de vrijdagtrainingen in ieder geval uitzitten. Het is nog afwachten of hij toestemming krijgt om zaterdag wel op de baan te verschijnen met de Avintia Ducati. Franco Morbidelli was gewoon weer van de partij na de zware crash van afgelopen zondag.

De snelste tijd in de eerste vrije training kwam op naam van Jack Miller. De Pramac Ducati-rijder reed met nog enkele minuten te gaan een 1.23.859 op de softs, hij ging daarmee iets rapper dan merkgenoot Andrea Dovizioso. De winnaar van de Oostenrijkse GP was vier duizendsten langzamer. Kort voor de aanval van de Ducati's stond Miguel Oliveira aan de leiding. Hij was slechts 39 duizendsten langzamer dan Miller. Ook Takaaki Nakagami en Joan Mir reden een 1.23'er in de slotfase van de sessie, zij werden vierde en vijfde.

Morbidelli eindigde op de zesde plaats, hij was drie tienden langzamer dan Miller. Brad Binder eindigde als zevende voor Iker Lecuona en Yamaha-fabrieksrijder Maverick Viñales. WK-leider Fabio Quartararo maakte de top-tien compleet, maar maakte geen comfortabele indruk in de eerste training. In de vijfde bocht schoot Quartararo een keer rechtdoor, de Fransman keerde vervolgens gefrustreerd terug in de pits waar opnieuw aan de machine gesleuteld werd.

Valentino Rossi eindigde zondag op de zeventiende plaats, hij was acht tienden langzamer dan Miller in de eerste training. Tito Rabat was de enige coureur die tijdens de sessie ten val kwam, hij ging in de fout bij het insturen van bocht 4.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Vrije training 1