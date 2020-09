Yamaha-duo Viñales en Quartararo aan kop in VT1 GP San Marino

Na een break van drie weken kwamen de MotoGP-coureurs vrijdagochtend weer naar het circuit voor een Grand Prix. Het is het begin van een ongeëvenaarde reeks van negen races in elf weken. Voor het eerst dit seizoen namen fans plaats op de tribune, in Misano zijn er zo'n 10.000 per dag welkom. Even voor 10.00u lokale tijd sprong het licht aan het eind van de pitstraat op groen en trokken de coureurs naar buiten.

Diverse MotoGP-fabrikanten hadden eerder al getest op het nieuwe asfalt op het circuit van Misano, maar voor de meeste rijders waren het de eerste meters op de vernieuwde baan. Dat de nieuwe asfaltlaag goed was, bleek al snel. De toptijd was namelijk bijna een seconde sneller dan de snelste tijd van VT1 in 2019. Maverick Viñales reed die snelste tijd, hij kwam in de slotfase van de training tot een 1.32.198 op de soft/hard-bandencombinatie.

Fabio Quartararo eindigde op de tweede plaats voor Aleix Espargaro, die tijdens een van zijn snelle ronden achter Viñales reed. Espargaro was weliswaar zeven tienden langzamer dan Viñales, maar het was wel goed voor de derde plaats. Johann Zarco was de beste Ducati-rijder op de vierde plaats, Aprilia's Bradley Smith kwam tot de vijfde tijd. Joan Mir klokte de zesde tijd in de sessie voor Jack Miller en de geblesseerde Cal Crutchlow. Pol Espargaro was de eerste van de KTM-rijders op de negende plaats. Hij was 1.3 seconde langzamer dan Viñales.

Takaaki Nakagami maakte de top-tien compleet en was daarmee de snelste Honda-rijder. Hij zorgde er aan het eind van de sessie voor dat Valentino Rossi buiten de top-tien viel. Rossi werd elfde met een 1.33.693. Franco Morbidelli werd twaalfde voor Brad Binder en Ducati-coureur Andrea Dovizioso. Alex Marquez maakte de top-vijftien compleet. Voor de winnaar van de Stiermarken GP, Miguel Oliveira, was het geen beste sessie. De Portugees sloot de training af op de 22ste plaats, hij reed een 1.34.645 als snelste tijd.

Vrijdagmiddag wordt de actie op het Misano World Circuit Marco Simoncelli vervolgd met de tweede vrije training. Aanvangstijd is 14.10u.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Vrije training 1