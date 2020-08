Regen zorgt voor weinig actie in tweede training GP Oostenrijk

Waar coureurs voor vreesden gebeurde ook tijdens de tweede vrije training. Aan het eind van de tweede Moto3-training op de Red Bull Ring kwam de regen. In eerste instantie in de derde bocht, maar later ook op andere delen van het circuit. Diverse MotoGP-rijders spraken voor de start van het raceweekend hun zorgen al uit over de regen op de Red Bull Ring. Donderdag vroeg Motorsport.com aan Pramac-rijder Jack Miller naar zijn mening over het rijden op de Red Bull Ring in de regen. “Dit circuit is al niet het veiligste op de kalender, laat staan als het begint te regenen. Dat is niet ideaal. Het remmen voor bocht 3 is te vergelijken met Suzuka, de laatste bocht. Je remt daar en gaat recht of een muur af. Als je de voorkant verliest, ga je recht op de muur af. Het is iets dat we zullen bespreken tijdens de bijeenkomst van de Safety Commission. Als het hard regent kunnen we zeker niet rijden.”

Toch waren er coureurs die het aandurfden om de baan op te komen in de regen. Suzuki-rijder Joan Mir kwam als eerste op de baan, niet veel later volgde KTM Tech 3-rijder Miguel Oliveira. Veel konden de rijders echter niet leren, want de half natte omstandigheden zorgden er vooral voor dat de Michelin-regenbanden snel naar de vaantjes gingen op het deel van de baan waar het nog droog was. Na Mir en Oliveira kwam ook debutant Alex Marquez op de baan met de Honda. De Moto2-wereldkampioen heeft logischerwijs weinig ervaring in de regen en maakte een paar rondjes voor ook hij weer terugkeerde in de pitbox. Oliveira reed een 1.39.484, de enige volledige ronde van zijn eerste run. Aleix Espargaro kwam ook even in actie, hij reed een 1.40.346.

Het duurde tot zo’n twaalf minuten voor het eind van de sessie voordat er nog wat meer coureurs op de baan kwamen. Johann Zarco en Takaaki Nakagami staken nieuwe regenbanden onder de machines en kwamen in actie. Zarco zag dat de regen op de achterkant van het circuit verdwenen was en dat het circuit drogende was. De Fransman klokte een 1.34.271, voor anderen was het een signaal dat het droog genoeg was om de baan te betreden op slicks. Jack Miller was een van hen. De Australiër is altijd goed in dergelijke omstandigheden en hij noteerde op slicks een 1.26.475. Het was goed voor de snelste tijd.

Iker Lecuona eindigde op de tweede plaats voor Miguel Oliveira, Alex Rins en Johann Zarco. Joan Mir werd zesde voor Alex Marquez. Maverick Viñales en Valentino Rossi stonden deze sessie wel in de top-tien, op de plaatsen 8 en 9. Repsol Honda-rijder Stefan Bradl eindigde als tiende. Alleen KTM-rijders Brad Binder en Pol Espargaro noteerden geen rondetijd in de tweede training.

Logischerwijs werden de rondetijden uit de ochtend met het oog op plaatsing voor Q2 niet verbeterd. Pol Espargaro ging in die sessie aan de leiding voor Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami, Alex Rins en Franco Morbidelli. WK-leider Fabio Quartararo sloot de ochtendsessie af met de tiende tijd, beide fabrieksrijders van Yamaha eindigden buiten de top-tien.

Uitslag MotoGP GP van Oostenrijk - Vrije training 2