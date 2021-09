Bagnaia topt derde training GP van San Marino voor Quartararo

Door twee flinke crashes en rode vlaggen in de Moto3-training ging de oefensessie voor de MotoGP-coureurs zaterdagochtend zo'n twintig minuten later van start. Het belangrijkste was echter dat de regen weg was gebleven. Na twee vochtige trainingen op vrijdag was het weer stralend. Met een strakblauwe lucht konden de snelle tijden van vrijdagochtend weer benaderd worden. Lang duurde het niet voordat het lukte. Francesco Bagnaia was de eerste die de snelste tijd van Maverick Viñales wist te benaderen. De Italiaanse coureur klokte 1.32.489 in zijn vijfde ronde van de sessie, al kwam Viñales zelf ook weer sterk uit de hoek. Met 1.32.200 ging hij kort daarna naar P1.

Voor Valentino Rossi ging het minder. De 42-jarige coureur had kort voor aanvang van de sessie een speciale helm voor zijn ongeboren dochter gepresenteerd, die kreeg meteen een vuurdoop toen de Yamaha-man halverwege de sessie viel. Dat gebeurde in de razendsnelle dertiende bocht, maar Rossi bleef ongedeerd. Toen de coureurs hun eerste softs van het weekend probeerden te gebruiken, gingen ook Stefan Bradl (bocht 14) en Miguel Oliveira (bocht 10) onderuit. Beide coureurs konden hun weg vervolgen.

Met nog iets meer dan tien minuten te gaan begon voor coureurs de mini-kwalificatie om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. Quartararo opende het bal met een 1.31.975, een forse verbetering ten opzichte van vrijdag. Marc Marquez zocht intussen naar een goede referentie en vond die in Joan Mir. De wereldkampioen stoomde op naar P2, Marquez moest het doen met P8 en was daarmee nog niet veilig. Hij moest inderdaad weer pushen in de laatste minuten en dat ging mis. De Spanjaard vroeg iets te veel van het materiaal in bocht 14 en gleed onderuit. Hij was daarom veroordeeld tot deelname in Q1.

Ook Danilo Petrucci verspeelde zijn kans op Q2 in de laatste minuten, hij ging hard onderuit in bocht 8. De gele vlaggen die daardoor gezwaaid werden, zorgden ervoor dat veel coureurs hun snelle tijden verloren. Takaaki Nakagami bleef zodoende buiten de top-tien steken nadat hij wel sneller ging. De verschuivingen aan het front bleven uit, alleen Johann Zarco stoomde op naar de achtste plaats. Jorge Martin verloor ook een rondje, maar bleef alsnog in Q2 staan.

Niemand kwam meer aan de tijd van Francescoa Bagnaia, die in de slotfase een verbetering noteerde. Met 1.31.936 was hij de sterkste in de derde training voor Fabio Quartararo. De beide heren waren de enige coureurs in de 1.31'ers. Jack Miller werd derde voor Joan Mir en de verrassende Maverick Viñales. Zijn vijfde plek in VT3 was zo mogelijk nog indrukwekkender dan de eerste plaats die hij vrijdag scoorde in VT1. Hij eindigde nipt voor teamgenoot Aleix Espargaro, maar die verloor zijn snelste tijd aan het eind van de sessie. Ook hij had zich verbeterd terwijl er geel gezwaaid werd. Alex Rins werd daardoor zesde voor Johann Zarco en Pol Espargaro.

Jorge Martin schoof op naar de negende plaats, Michele Pirro werd door de geschrapte tijd van Espargaro gepromoveerd naar P10. Honda-rijders Nakagami, Bradl en Marc Marquez haalden het niet, net als Franco Morbidelli, Alex Marquez en Aleix Espargaro. Brad Binder was de beste KTM op de zeventiende plaats. Valentino Rossi eindigde achter Iker Lecuona, die eveneens viel, op de negentiende plaats. Enea Bastianini werd twintigste voor Andrea Dovizioso en Luca Marini. KTM-coureurs Miguel Oliveira en Danilo Petrucci waren de hekkensluiters in VT3.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van San Marino