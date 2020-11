Morbidelli ook aan kop in warm-up GP van Valencia

Morbidelli is op dit moment de man in vorm bij Yamaha. Hij klokte in zijn zesde ronde een 1.31.057 en dat was genoeg voor de eerste positie. Pol Espargaro werd tweede op iets meer dan een tiende. Takaaki Nakagami werd derde met een sterke laatste ronde. Hij was meer dan twee tienden langzamer. Ook Jack Miller - die zondag net als Morbidelli en Nakagami van de eerste rij start - stond er goed bij. De Aussie werd vierde voor merkgenoot Andrea Dovizioso.

Brad Binder reed de zesde tijd voor Aleix Espargaro. Joan Mir reed de achtste tijd in de warm-up, maar de jonge Spanjaard was niet helemaal tevreden. Hoofdschuddend keerde hij terug in de pitbox na een van zijn runs waarna er gesleuteld werd aan de bandendruk aan de voorkant van de GSX-RR. Hij staat aan het begin van mogelijk de belangrijkste dag uit zijn nog jonge carrière.

Fabio Quartararo eindigde op de negende plaats voor Miguel Oliveira. KTM stond daardoor met alle machines in de top-tien.

De MotoGP Grand Prix van Valencia begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Warm-up