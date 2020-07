Viñales voor Rossi in eerste training GP van Andalusië

De dag begon met een historisch moment voor de MotoGP en de Grand Prix-racerij in het algemeen. Het is in de geschiedenis van het kampioenschap niet eerder voorgekomen dat er binnen hetzelfde seizoen twee raceweekenden op hetzelfde circuit afgewerkt wordt. Een vreemde gewaarwording, maar anderzijds ook een kans voor coureurs om de fouten van het vorige weekend recht te zetten. Bij de coureurs die zochten naar verbetering hoorde ook Valentino Rossi. De coureur kondigde voor het weekend aan dat hij de afstelling flink zou veranderen om zijn matige weekend van vorige week recht te zetten.

Die veranderingen lijken vooralsnog hun vruchten af te werpen. Rossi noteerde (op de softs, net als tijdens de race van vorige week) in zijn voorlaatste ronde de snelste tijd, een 1.37.205. Die rappe rondetijd van de 41-jarige routinier leek overeind te blijven in de slotfase van de sessie, maar zijn jongere teamgenoot Viñales stak een stokje voor de eerste plaats van Rossi. Met een ultieme ronde kwam de Spanjaard tot een 1.37.063. Hij scoorde daarmee de eerste plaats in VT1.

Rossi eindigde wel als tweede en hield de indrukwekkende Brad Binder achter zich. De Zui-Afrikaanse debutant eindigde op drie tienden van Viñales met een 1.37.370 als snelste tijd. Franco Morbidelli was de derde Yamaha in de top-vier, hij reed een 1.37.416. De top-vijf werd compleet gemaakt door nóg een KTM: Pol Espargaro eindigde op de vijfde plaats voor Tech 3 KTM-rijder Miguel Oliveira. De Oostenrijkse fabrikant staat er behoorlijk goed voor dit seizoen, zoveel is duidelijk.

Jack Miller reed de zevende tijd voor Takaaki Nakagami, de eerste van de Honda-piloten. Aleix Espargaro zette zijn Aprilia op de negende plaats, Ducati-kopman Andrea Dovizioso eindigde als tiende. Joan Mir was de beste van de Suzuki’s op P11 gevolgd door Iker Lecuona en de winnaar van vorige week: Fabio Quartararo. Johann Zarco en Alex Marquez maakten de top-vijftien compleet.

Van het geblesseerde drietal kwam Marc Marquez niet in actie tijdens de eerste vrije training, de coureur heeft samen met zijn team besloten tot de sessies op zaterdag te wachten om de status van zijn bovenarm te testen. Alex Rins reed wel, hij reed acht rondjes voordat hij het voor gezien hield. De Spanjaard was drie seconden langzamer dan de koploper in de sessie. Cal Crutchlow deed het iets beter, hij reed maar liefst achttien ronden en kwam tot een 1.39.050 als snelste tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Andalusië - Vrije training 1