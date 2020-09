Quartararo voor Dovizioso in eerste training GP Catalonië

Het derde deel van de triple-header vindt dit weekend plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de herfst inmiddels zijn intrede ook doet. Het was - voor MotoGP-begrippen - redelijk fris vrijdagochtend, de coureurs verschenen op de baan toen de temperatuur op zo'n 18 graden Celsius lag. Wat opviel is dat de Yamaha's (op een circuit dat hen in theorie minder moet liggen) aan het begin van de sessie bovenaan stonden, terwijl de Ducati's (op een circuit dat hen in theorie goed moet liggen) in de achterhoede stonden. In de slotminuten van de sessie deden de coureurs vanzelfsprekend een aanval op de snelste tijd, die tot op dat moment op naam stond van Fabio Quartararo (1.40.972). Hij werd in het eerste deel van de sessie gevolgd door nog eens vijf 4-in-lijn-machines (Yamaha en Suzuki).

Quartararo scherpte zijn snelste tijd nog eens aan tot een 1.40.431 en dat was genoeg voor de koppositie in VT1. Zijn laatste ronde was de rapste en wat betreft de topsnelheid sloeg de Fransman ook niet bepaald een modderfiguur (339,6 km/u). Andrea Dovizioso eindigde op de tweede plaats, zijn topsnelheid kwam uit op 343,9 km/u. Met een 1.40.861 was Dovizioso vier tienden langzamer dan de Yamaha-man. Voor Joan Mir (derde tijd, 1.41.060) was het een sessie waar hij gemengde gevoelens aan over hield. De Suzuki-man liet andermaal zijn snelheid zien, maar ging in het begin van de sessie ook onderuit in de listige vijfde bocht. Hij eindigde net voor Maverick Viñales, de winnaar van de Emilia-Romagna GP.

Aleix Espargaro sloot de sessie af op de vijfde plaats, Franco Morbidelli werd zesde voor Alex Rins. De tweede Suzuki-man kende een behoorlijk lastig weekend in Misano, maar maakte hier een betere start. Valentino Rossi, die volgend seizoen verkast naar Petronas Yamaha SRT, eindigde als achtste voor de teruggekeerde Cal Crutchlow. De Brit was 1,1 seconde langzamer dan Quartararo. Miguel Oliveira was de snelste van de KTM's op de tiende plaats.

De tweede vrije training begint vrijdagmiddag om 14.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Vrije training 1