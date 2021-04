Miller snelste in tweede training Doha GP, Mir weer naar Q1

Het is algemeen bekend dat de sessies die overdag gehouden worden in Qatar weinig representatief zijn voor de race en de kwalificatie. Het zorgt er in zekere in voor dat het belang van een avondsessie, zoals die vrijdagavond gehouden werd, nog groter is. Coureurs waren derhalve vanaf de start van de sessie gretig om de baan op te gaan. In eerste instantie om te zorgen dat ze de afstelling voor de race verder konden perfectioneren, maar in het laatste deel van de sessie ook om een plek in Q2 veilig te stellen.

Franco Morbidelli kwam aan het begin van de tweede training weer in actie. De ene krachtbron van Morbidelli’s M1 was vervangen nadat de coureur vrijdagmiddag motorische problemen had. Yamaha heeft een machine geconfisqueerd om onderzoek te doen, Morbidelli heeft daarom nu al aan de derde van in totaal zeven motorblokken in gebruik genomen. Gelukkig voor de Italiaan, die toch al geen gelukkig begin van het seizoen kent, had hij geen problemen in de tweede training.

Die andere Italiaan, Francesco Bagnaia, opende vrijdagavond het bal op het Losail International Circuit. Hij begon in de tweede training met een 1.54.074, een tijd die hem direct aan kop bracht. Bagnaia kwam net als Jack Miller pas in de tweede training uit zijn kot aangezien de eerste training geen nuttige informatie bracht. Bagnaia’s opvolger Jorge Martin zette even daarna de toon met een 1.54.056, de rookie maakt een ontzettend goede indruk in de MotoGP. Bovenaan zou er echter veel veranderen in het laatste kwartier van de training.

Aleix Espargaro was de eerste die in zijn kaarten liet kijken. De Aprilia-coureur klokte een 1.53.646. Jack Miller was kort daarna onderweg om de eerste plaats van Espargaro over te nemen, maar bij het uitkomen van bocht 14 werd de Australiër bijna van zijn machine gelanceerd. Miller liet zijn ongenoegen blijken en kwam direct binnen om een aanpassing aan de motor te laten doen. Even daarna greep Miller de koppositie in de sessie wel. Hij reed een 1.53.145 waarmee hij een halve seconde los stond van Espargaro. Dat was genoeg voor de koppositie in de tweede training.

Ook de andere Ducati-rijders kwamen sterk voor de dag. Achtereenvolgens passeerden Francesco Bagnaia (tweede), Johann Zarco (derde) en Jorge Martin (vijfde) de finish. Alleen Quartararo wist zich ertussen te wurmen, de Fransman reed een 1.53.583. Daarmee eindigde hij op de vierde plaats in de sessie. Espargaro had met de 1.53.646 genoeg gedaan voor een plek in Q2, hij werd zesde. Morbidelli wist het vege lijf te redden na een moeizame dag door de zevende tijd te rijden.

Alex Rins wist zich als enige Suzuki-rijder te plaatsen voor Q2 met Stefan Bradl op de tiende plaats. Hij was de enige Honda-rijder in de top-tien en dat kwam onder meer door crashes van LCR-rijders Takaaki Nakagami en Alex Marquez. Pol Espargaro haalde het niet. Opvallend was dat ook Joan Mir het niet tot Q2 wist te schoppen. Hij werd dertiende achter KTM-rijders Miguel Oliveira en Danilo Petrucci. Valentino Rossi werd veertiende.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Doha begint zaterdagmiddag om 14.15 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Doha