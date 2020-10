Nakagami snelste op vrijdag in Aragon, Ducati in achterhoede

Het was weer iets warmer dan de ochtendsessie, de wind waaide daarentegen iets harder op het uitgestrekte MotorLand Aragon-circuit. Nadat Alex Marquez in de ochtend aan de leiding ging in de eerste vrije training, was Takaaki Nakagami de snelste in het eerste deel van tweede training. De Japanner klokte een 1.48.354, maar tegen het eind van de sessie gingen coureurs dan toch met nieuwe banden naar buiten.

Joan Mir dook even onder de tijd van Nakagami door, maar de LCR Honda-man wist te counteren met een snelle 1.47.782. Die tijd bleek genoeg voor de eerste plaats aan het eind van de vrijdagse trainingen. Maverick Viñales wist de tijd van Nakagami nog enigszins te benaderen, hij werd tweede op meer dan anderhalve tiende. Cal Crutchlow maakte het feest voor LCR compleet door op de derde plaats te eindigen. Fabio Quartararo stond er niet best voor in VT1, maar deed iets terug met een vierde plaats in VT2.

Mir voerde het veld van de Suzuki's aan, hij werd vijfde met teamgenoot Alex Rins in zijn kielzog op de zesde plaats. Iker Lecuona was verrassend genoeg de beste KTM-rijder, hij klokte de zevende tijd. Aleix Espargaro werd achtste voor Pol Espargaro. Het tempo van Alex Marquez was veelbelovend in de ochtend, maar hij moest er nog voor werken om uiteindelijk in Q2 terecht te komen. Hij was een duizendste sneller dan teamgenoot Bradl, maar staat voorlopig wel tiende.

Voor Ducati werd het een rampzalige dag. Johann Zarco was de beste op de dertiende plaats, hij was driekwart seconde langzamer dan Nakagami. De fabrieksrijders stonden er helemaal niet goed voor: Danilo Petrucci was zeventiende, Andrea Dovizioso achttiende. Jack Miller was de hekkensluiter nadat zijn laatste ronde geschrapt werd. Hij ging te snel door een zone waar een gele vlag hing, uitgerekend zijn teamgenoot Francesco Bagnaia veroorzaakte die gele vlag met een crash in de eerste bocht.

Zaterdagochtend gaat de MotoGP verder met de derde training. De actie begint dan weer even voor 11.00 uur.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Teruel - Vrije training 2