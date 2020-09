Quartararo topt vrijdagtrainingen GP van San Marino

Quartararo eindigde op vrijdagochtend al op de tweede plaats, maar de Fransman deed er vrijdagmiddag nog een schepje bij op toen het draaide om de rappe tijden in de slotfase van de sessie. Quartararo reed op een nieuwe zachte achterband een knappe tijd, hij klokte een 1.32.189 in de slotfase van de training. Morbidelli eindigde op de tweede plaats, hij was op soft/softs bijna twee tienden trager.

KTM maakte andermaal indruk met de vier rijders in de top-tien aan het eind van de tweede training. Pol Espargaro was de snelste rijder van de Oostenrijkse fabrikant, hij eindigde als derde voor Tech 3 KTM-rijder Iker Lecuona. Valentino Rossi reed op medium/medium ook een knappe sessie, hij noteerde uiteindelijk de vijfde tijd en was daarmee nipt sneller dan teamgenoot Maverick Viñales. De Spanjaard was eerder op de dag nog de snelste, maar kon dat niet omzetten in een nieuwe P1 in de middag.

Danilo Petrucci eindigde als beste van de Ducati's op de zevende plaats in de middagtraining. Brad Binder ging aan het begin van de tweede training nog onderuit in bocht 6, maar hij bleef daarbij ongedeerd. Eenmaal terug op de motor had de Zuid-Afrikaan niet ingeboet aan snelheid, hij klokte een achtste tijd voor Miguel Oliveira en Aleix Espargaro.

Voor Andrea Dovizioso liep de sessie weer niet vanzelf. De Italiaan kampte in de ochtend met technische problemen en dat leek in de middag nog niet helemaal opgelost. Uiteindelijk ontbrak hij ook in de top-tien na de tweede vrije training, een elfde plaats was het maximale. LCR Honda's Takaaki Nakagami eindigde op de twaalfde plaats voor Alex Rins en Johann Zarco. Joan Mir maakte de top-vijftien compleet voor Jack Miller en Francesco Bagnaia.

Zaterdagochtend staat de derde vrije training op het programma, die begint om 9.55u.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Vrije training 2