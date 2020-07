Morbidelli snelste in tweede training Jerez, Binder verrast

Na vier maanden zonder MotoGP-actie maakte wereldkampioen Marquez een statement in de eerste vrije training. Hij klokte in de ochtenduren de snelste tijd op het Circuito de Jerez, een 1.37.350. In de middag stond de tweede vrije training op het programma en liepen de temperaturen nog verder op. Aan het begin van de sessie was de buitenlucht 34 graden Celsius, de baantemperatuur lag zelfs op 54 graden Celsius. Het zijn naar verwachting ook de omstandigheden waar coureurs tijdens de race rekening mee moeten houden, maar niet ideaal om snelle kwalificatierondjes te rijden omdat de grip nu eenmaal veel minder is in de hitte.

Tegen het eind van de sessie stoken coureurs nog wel wat zachte banden om een aanval te doen op de snelste tijd, maar een groot deel van de sessie werd gebruikt om te werken aan het racetempo. Dat deed Marquez ook, zijn snelste tijd uit de ochtendsessie bleef staan. De regerend kampioen maakte halverwege de sessie een onschuldige crash mee. Bij het insturen van bocht 2 ging Marquez onderuit. Hij probeerde de machine nog op te vangen en overeind te blijven, maar hij kon een val niet voorkomen. Behalve een deuk in het vertrouwen in de voorkant van de machine kwam Marquez ongeschonden uit dat incident.

In de slotfase was Morbidelli een van de coureurs die met een nieuwe set banden in actie kwam. De Italiaan schoof in zijn eerste ronde op naar de eerste plaats, hij klokte een 1.38.125. Die tijd was net genoeg om zijn teamgenoot Fabio Quartararo af te troeven, het verschil aan de kop van het veld was 27 duizendsten. De derde plaats ging verrassend naar MotoGP-debutant Brad Binder. Hij liet Marquez achter zich. Pol Espargaro bevestigde de progressie van KTM en eindigde op de vijfde plaats.

Cal Crutchlow eindigde op de zesde plaats, een kwart seconde achter Morbidelli. Maverick Viñales werd zesde voor Johann Zarco, de beste Ducati-rijder. De Avintia-piloot liet fabrieksrijder Andrea Dovizioso net achter zich. Francesco Bagnaia werd tiende. De beste Suzuki stond op de veertiende plaats, Alex Rins was zeven tienden langzamer dan Morbidelli.

Waar zijn Yamaha-merkgenoten indruk maakten aan de kop van het veld, werd andermaal bevestigd dat Valentino Rossi moeite heeft met het rijden van een goed tempo in de warme omstandigheden. De 41-jarige routinier kwam niet verder dan de twintigste plaats in de middagsessie, hij eindigde met een 1.39.222 op de twintigste plaats.

MotoGP-debutant Alex Marquez verloor aan het begin van de sessie wat tijd toen hij crashte in bocht 8. De Moto2-wereldkampioen verloor grip aan de voorkant van de machine en gleed op redelijk hoge snelheid door de grindback. Marquez stond vrijwel direct weer op en keerde per scooter terug in de pitbox waarna hij zijn weg vervolgde. De jonge Marquez eindigde voorlaatste, Bradley Smith was andermaal hekkensluiter.

Zaterdagochtend gaat de MotoGP-actie op het circuit van Jerez verder. De derde vrije training begint om 9.55 uur lokale tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Vrije training 2