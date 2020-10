Miller excelleert op opdrogende baan in Le Mans en topt vrijdag

Na de regenachtige eerste vrije training op vrijdagochtend klaarde het weer iets op. Helemaal droog was het nog niet bij aanvang van de tweede training, maar de hevige regen van eerder op de dag bleef gelukkig weg. Gemixte omstandigheden dus in het eerste deel van de training. Een paar coureurs deden een poging op wets, een paar op slicks en nog een aantal bleef in de warme pitbox zitten. Qua snelle tijden waren we getuige van de - zoals wel vaker in deze omstandigheden - Jack Miller-show. Hij noteerde op slicks een 1.36.432 en die tijd bleef lange tijd staan.

Pas in het laatste kwartier zagen andere rijders er heil in om op slicks naar buiten te komen. De omstandigheden bleven echter lastig met drie crashes in korte tijd. Aleix Espargaro was de eerste, hij verloor de voorkant van de machine bij het insturen van de Dunlop-chicane. Zijn teamgenoot Bradley Smith - vanochtend nog lijstaanvoerder - ging niet veel verder onderuit met een high-sider. De Brit maakte een nare smak en bezeerde zich. Kort daarna ging Andrea Dovizioso in de fout, ook hij crashte bij het insturen van bocht 3.

Miller ging intussen door waar hij mee bezig was. Een handvol coureurs dook onder de tijd van de Aussie, maar zelf wist de Pramac-rijder er ook nog een aantal acceptabele rondjes uit te persen. Miller noteerde aan het eind van de sessie een 1.34.133 en dat was de snelste tijd van de dag. Maverick Viñales eindigde als tweede, Takaaki Nakagami eindigde als derde maar ging in zijn laatste snelle ronde onderuit in bocht 11. Johann Zarco werd vierde, ondanks wat technische problemen eerder in de sessie.

Valentino Rossi sloot de sessie af met de vijfde tijd, hij was acht tienden langzamer dan Miller. Rossi was aan het begin van de training de eerste die op slicks naar buiten kwam. Danilo Petrucci klokte de zesde tijd voor Cal Crutchlow, Alex Marquez en Franco Morbidelli. Pol Espargaro maakte de top-tien compleet.

De regen zou de rest van het weekend weg moeten blijven van het circuit in Le Mans. Zaterdag staat de derde vrije training om 9.55 uur op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Vrije training 2