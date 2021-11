Quartararo domineert in tweede training voor GP van de Algarve

Een aangename najaarsdag voor de MotoGP-coureurs kwam tot een eind met de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Algarve. Met, voor het eerst sinds de komst van MotoGP in Portugal, fans op de tribune mochten de 22 coureurs hun kunsten vertonen. Net als in de ochtend bivakkeerden Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia weer bovenaan de tijdenlijst en aan het eind van de middag monteerden coureurs een frisse set banden om een kwalificatiesim te doen.

Voormalig MotoGP-wereldkampioen Joan Mir beet het spits af op de zachte band. Hij dook als eerste de 1.39’ers in en werd al snel gevolgd door Bagnaia. Jack Miller was de volgende, met 1.39.611 ging hij even naar de koppositie. Uiteindelijk was het bij het vallen van de vlag toch Quartararo die de snelste bleek. De Fransman noteerde op de medium/soft-bandencombinatie een 1.39.390. Daarmee zat hij slechts vijf tienden boven zijn eigen ronderecord van april dit jaar.

Miller zette nog een keer aan, maar beet zich stuk op de tijd van Quartararo. Hij werd op de valreep nog geklopt door teamgenoot Bagnaia, die daarmee op de tweede plek eindigde. Achter Miller eindigde Mir op de vierde plaats, zijn 1.39.680 is genoeg voor een plek in de top-tien. Pol Espargaro voerde de Honda-coureurs bij afwezigheid van Marc Marquez aan. De nummer twee van de GP van Emilia-Romagna eindigde als vijfde op vier tienden van Quartararo. Johann Zarco werd zesde voor Alex Marquez en Aleix Espargaro. Takaaki Nakagami verbeterde zich in de slotfase naar 1.40.122 en ging daarmee naar de negende plaats. Alex Rins maakte de top-tien compleet.

Jorge Martin eindigde op de elfde plaats voor Franco Morbidelli en Danilo Petrucci. Maverick Viñales was de veertiende en stond voor Ducati-rookies Luca Marini en Enea Bastianini. Brad Binder werd zeventiende voor Stefan Bradl. Thuisrijder Miguel Oliveira wist zich niet te verbeteren, hij hield slechts drie man achter zich en werd negentiende. Iker Lecuona, Valentino Rossi en Andrea Dovizioso sloten de rij.

De derde vrije training begint zaterdagmorgen om 10.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Algarve