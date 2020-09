Morbidelli ondanks crash snelste op vrijdag in Barcelona

Omstandigheden waren vrijdagmiddag redelijk lastig. Hoewel het een stuk warmer was geworden in de tijd tussen de eerste en de tweede sessie, stak de wind ook de kop op op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Met name aan het begin van de sessie hadden verschillende rijders last van die omstandigheden. Johann Zarco, Franco Morbidelli en Stefan Bradl kwamen allemaal ten val.

De KTM-rijders lieten zich al vroeg in de sessie zien. Brad Binder en Pol Espargaro stonden in de eerste training nog in de tweede helft van de tijdenlijst, maar beiden vonden een plaats in de top-tien tijdens de tweede sessie. Enkele minuten voor het eind van de sessie reed hij een 1.40.008 en dat was zijn snelste tijd van de dag. Slechts twee coureurs doken nog onder die tijd: Franco Morbidelli en Johann Zarco. De Petronas Yamaha SRT-rijder klokte een 1.39.789 en was de snelste, Zarco schoof op naar de tweede plaats en was ee tiende langzamer. Binder moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Yamaha-rijder Maverick Viñales bleef steken op de vierde plaats, hij was twee tienden langzamer dan Binder. Takaaki Nakagami was de beste van de Honda's op de vijfde plaats voor Joan Mir. Pol Espargaro zorgde ervoor dat er twee KTM's in de top-tien stonden. Alex Marquez boekt langzamerhand progressie in zijn eerste MotoGP-seizoen en eindigde als achtste. Valentino Rossi eindigde als negende voor Alex Rins.

Fabio Quartararo kwam in de slotfase van de sessie niet tot een verbetering van zijn tijd uit de ochtendsessie. Hij kon zijn eigen snelste tijd niet aanvallen omdat er technische problemen waren in de Petronas-box. Quartararo eindigde daarom als veertiende. WK-leider Andrea Dovizioso maakte geen beste indruk, hij besloot de dag op de achttiende plaats. Francesco Bagnaia eindigde als twintigste, Danilo Petrucci werd 22ste.

Zaterdagochtend gaat de MotoGP verder met de derde training, om 9.55 uur wordt de actie hervat.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Catalonië - Vrije training 2