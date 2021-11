Bagnaia topt warm-up voor GP van de Algarve

Fabio Quartararo stond lange tijd aan kop in de warm-up, maar Francesco Bagnaia ging in de slotfase naar de koppositie. De Italiaan klokte 1.39.711 in zijn voorlaatste ronde. Hij was een tiende sneller dan Quartararo met Iker Lecuona op een verrassende derde plaats. De Spanjaard, die volgend jaar voor Honda gaat rijden in het WK Superbikes, heeft zich dit weekend getoond als sterkste KTM-coureur van het veld.

Lecuona bleef landgenoot Joan Mir voor met Takaaki Nakagami op de vijfde plaats voor Alex Rins en Alex Marquez. Jack Miller, Pol Espargaro en Franco Morbidelli maakten de top-tien compleet.

Tijdens de opwarmsessie werden twee crashes waargenomen. Alex Marquez kwam vroeg in de sessie ten val in bocht 7. Hij bleef ongedeerd, maar zijn motor raakte flink beschadigd bij het incident. In de tweede helft van de warm-up ging Aprilia-coureur Aleix Espargaro onderuit bij het insturen van bocht 13.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van de Algarve