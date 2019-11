Quartararo rijdt ronderecord in eerste training op Sepang

Een week geleden kreeg Quartararo op fysiek vlak nogal wat te verduren met twee crashes tijdens het weekend van de Australische GP, maar vrijdag in Sepang was het alsof er niets gebeurd was. De Fransman verbeet de pijn een aardig tempo in het eerste deel van de sessie. Op de zachte band kwam hij vervolgens sterk voor de dag. Hij reed het oude ronderecord dat Dani Pedrosa in 2015 (een 1.59.053) neerzette uit de boeken. Quartararo's snelste tijd was een 1.59.027 en hij was daarmee ruim de snelste in de eerste training.

Het feest voor Petronas Yamaha SRT was compleet toen Franco Morbidelli zich met een 1.59.110 op de tweede plaats zette. Maverick Viñales completeerde de top-drie vol Yamaha’s, hij was bijna twee tienden langzamer dan Quartararo.

Marc Marquez kwam vrijdagochtend tot de vierde tijd achter de Yamaha-rijders en dat was geen slechte prestatie gezien de gebeurtenissen tijdens de training. De wereldkampioen ging al in de eerste vliegende ronde bijna onderuit toen hij de controle over de voorkant verloor in bocht 2. Marquez bleef overeind en kon zijn weg vervolgen, maar even later hield zijn RC213V het voor gezien. Een technisch probleem zorgde ervoor dat de coureur binnendoor terug naar de paddock moest. Daardoor was Marquez naar de elfde plaats gezakt, maar in de slotfase wist hij zich te verbeteren met een 1.59.517. Het was goed voor de vierde plaats.

Andrea Dovizioso eindigde op precies een halve seconde als vijfde voor Alex Rins en Aleix Espargaro. Valentino Rossi was ruim acht tienden langzamer dan merkgenoot Quartararo, hij eindigde op de achtste plaats. Cal Crutchlow en Jack Miller stonden afgelopen weekend nog op het podium en zij eindigden vrijdagochtend als negende en tiende.

Joan Mir werd elfde voor Danilo Petrucci met Karel Abraham op de dertiende plaats. Pol Espargaro was de eerste van de KTM-rijders op P14, hij was net sneller dan Francesco Bagnaia, Johann Zarco en Andrea Iannone. Jorge Lorenzo eindigde als achttiende op 2.4 seconden van Quartararo. De ranglijst werd afgesloten door een drietal KTM-rijders met Hafizh Syahrin, Mika Kallio en Miguel Oliveira. Laatstgenoemde probeerde vrijdagochtend te rijden met zijn blessures die hij over had gehouden aan de crash op Phillip Island. Het bleek voor hem niet mogelijk om competitief te zijn. De Portugees hield het na vier ronden voor gezien en is na Tito Rabat de tweede coureur die dit weekend afwezig is.

De tweede vrije training begint vrijdagochtend om 8.05 uur Nederlandse tijd.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Vrije training 1