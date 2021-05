Bagnaia snelste na vrijdagse trainingen Grand Prix van Italië

Nadat Maverick Viñales de toon zette in de ochtend, ging het aan het begin van de middagsessie ook direct vlot. Miguel Oliveira had vanzelfsprekend nog nooit met de ‘goede’ versie van de KTM RC16 gereden op het circuit van Mugello, simpelweg omdat het circuit vorig jaar niet op de kalender stond. Oliveira opende de training met een 1.46.584 in zijn vierde ronde. Daarmee was hij direct sneller dan de tijd die Viñales in de ochtend produceerde. Het was ook iets warmer waardoor coureurs met de hardere compounds konden rijden.

Na Oliveira’s snelste tijd legden coureurs de focus op het werken aan een afstelling voor de race waarna de laatste tien minuten weer in het teken stonden van het rijden van rappe tijden. Fabio Quartararo moest een snelle ronde afbreken omdat hij in het langzamere verkeer zat. Alex Rins had daar geen moeite mee, hij dook als eerste onder de tijd van Oliveira en reed 1.46.218. Brad Binder volgde op twee tienden, een forse verbetering ten opzichte van zijn eerste rondetijd. Quartararo kreeg even daarna wel een ronde die min of meer vrij was, hij klom op naar de tweede plaats.

Francesco Bagnaia was de laatste die een aanval deed op de snelste tijd. Hij deed dat met succes. Een 1.46.147 was genoeg voor de eerste plaats. Hij was daarmee Rins te snel af, die binnen een tiende van de Italiaan bleef. Franco Morbidelli is op de 2019 Yamaha flink langzamer op de rechte stukken, maar in de bochten deed hij het vrij aardig. De Braziliaanse Italiaan eindigde als derde voor Quartararo.

KTM heeft wel degelijk een goede machine voor Mugello, getuige het feit dat de Oostenrijkers met twee coureurs in de top-tien stonden na de vrijdagse trainingen. Brad Binder was de snelste terwijl Oliveira’s eerdere tijd genoeg was voor de zesde plaats. Takaaki Nakagami was opnieuw de beste Honda, hij werd zevende voor Aleix Espargaro. Jack Miller zakte ondanks een rappe tijd toch redelijk ver naar achteren. De 1.46.688 was goed voor de negende tijd.

Johann Zarco werd tiende, maar greep naast een voorlopige plek in Q2. Ook Joan Mir staat nog niet bij de snelste tien, hij werd elfde. Marc Marquez verbeterde zich in de slotfase, hij werd twaalfde op acht tienden van Bagnaia. Hij was daarmee iets sneller dan teamgenoot Pol Espargaro en Pramac-rijder Michele Pirro. Danio Petrucci, de winnaar van de Mugello-race in 2019, werd vijftiende.

Maverick Viñales werd zeventiende, maar zijn tijd uit de ochtendsessie was nog wel genoeg voor een plek in Q2. Valentino Rossi’s tweede training ging niet naar wens. De Italiaan schoot tot twee keer toe van de baan bij het remmen voor de eerste bocht. Bovendien slaagde hij er niet in om echt de sprong te maken naar de top-tien. Ten opzichte van Quartararo was Rossi 1,3 seconde te langzaam.

Uitslag tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Italië