Viñales en Quartararo redden de meubelen in VT3 GP Oostenrijk

Nadat het een groot deel van de nacht geregend had in Spielberg, was het bij de start van de derde vrije training droog en kwam het zonnetje er zelfs even door. Het betekende dat er een droge lijn ontstond. Aan het begin van de sessie kwamen de meeste coureurs naar buiten op de Michelin-regenbanden, enkel Jack Miller besloot te wachten tot het droog genoeg was voor slicks. Dat moment kwam met nog zo’n twintig minuten te gaan, Aprilia-rijder Bradley Smith was de eerste die het aandurfde. Nadat Alex Marquez een aantal goede rondjes reed, had de rest ook genoeg gezien en werden de slicks massaal uit de bandenwarmers gehaald.

Tijdens waren op dat moment nog een paar seconden langzamer dan de snelste tijden uit de eerste training, de tiende tijd uit die sessie was een 1.24.7 van Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso reed echter een reeks rondjes waarvan de vijftiende hem tot een 1.24.832 bracht. Het was voor de anderen het teken dat er nog wat te halen viel, zij kwamen voor een nieuwe zachte achterband binnen. Alle ogen waren gericht op de Yamaha-rijders, die vrijdag geen beste indruk hadden gemaakt in de eerste training. Maverick Viñales en Valentino Rossi stonden buiten de top-tien, Fabio Quartararo stond op de tiende plaats en had een verbetering nodig om zich te redden.

Viñales gooide als een van de eerste rijders de knuppel in het hoenderhok en klokte een 1.24.317. Daarmee plaatste hij zich comfortabel in de top-tien, maar daarachter vonden nog genoeg veranderingen plaats. Miller reed de vierde tijd, ook dat was genoeg. Alle ogen waren daarna gericht op Quartararo, die op de negentiende plaats stond. De Fransman klokte een verbetering, maar die ronde werd verwijderd vanwege het overschrijden van de baanlimieten. In een ultieme poging reed hij een 1.24.611 en dat was genoeg om landgenoot Johann Zarco van de tiende plaats te verdringen.

Viñales’ 1.24.317 was uiteindelijk genoeg voor de snelste tijd, hij eindigde voor Jack Miller en Andrea Dovizioso. Alex Rins werd vierde, Miguel Oliveira eindigde op de vijfde plaats. Suzuki-coureur Joan Mir kwam tot P6 terwijl Pol Espargaro’s 1.24.525 goed was voor de zevende plaats. Zijn snelste tijd uit de eerste training, een 1.24.193 bleef echter gewoon staan in de gecombineerde tijdenlijst. Quartararo werd achtste in de sessie en eindigde zoals gezegd op de tiende plaats in de gecombineerde tijdenlijst.

Danilo Petrucci eindigde als negende in VT3 en moet zaterdagmiddag andermaal in Q1 aantreden. Hetzelfde geldt ook voor Cal Crutchlow en Valentino Rossi. In de derde training vielen Takaaki Nakagami en Franco Morbidelli buiten de top-tien, maar zij hadden zich al wel geplaatst voor Q2.

De MotoGP-actie gaat zaterdagmiddag verder met de vierde vrije training om 13.30 uur NL-tijd, aansluitend komen coureurs in actie in de kwalificatie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 3