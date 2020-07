Viñales rijdt nieuw record in derde training, Marquez maakt comeback

Tijdens de derde training waren alle ogen vanzelfsprekend gericht op de wereldkampioen, Marc Marquez. Slechts vier dagen na de operatie aan zijn bovenarm stapte hij zaterdagochtend aan het begin van de sessie weer op zijn Honda RC213V. Om te beginnen reed Marquez een run van vijf ronden met een 1.38.246 als beste tijd. Daarmee toonde hij meteen aan dat hij competitief kan zijn op de enkele ronde, maar tegelijkertijd was ook zichtbaar dat de coureur de hardste remzones van het circuit (waaronder voor bocht 6) niet aan kon vallen zoals hij normaal gesproken zou doen.

Zijn snelste tijd kwam in de tiende ronde en dat was een 1.37.882. De Spanjaard kon in de slotfase van de sessie echter geen snellere tijd meer rijden en hij kwam daardoor niet verder dan de twintigste tijd. Voor Marquez en Honda was het daarna zaak om de situatie te analyseren en te bekijken of de coureur zondag ook daadwerkelijk 25 ronden vol kan maken.

Vooraan werd het tempo gedurende de sessie ook opgevoerd. Fabio Quartararo gebruikte de vrijdag als ‘een testdag’ en was in de tijdenlijst amper zichtbaar tijdens de eerste twee trainingen. De winnaar van de Spaanse GP was logischerwijs zijn snelheid niet verloren en kwam met een setje zachte banden in actie in en noteerde halverwege de sessie al een nieuw ronderecord. Quartararo klokte een 1.36.643. Het record zou amper een kwartier later alweer verbeterd worden.

Deze keer was het aan merkgenoot Maverick Viñales. De fabrieksrijder knalde er een 1.36.584 uit, opnieuw een ronderecord. Fabio Quartararo eindigde wel op de tweede plaats, Jack Miller eindigde op iets meer dan een tiende als derde. Takaaki Nakagami maakte vrijdag indruk en gaf daar nu vervolg aan, hij eindigde op de vierde plaats in de derde training. Francesco Bagnaia verbeterde zich behoorlijk en klom op tot de vijfde plaats, datzelfde kon gezegd van Danilo Petrucci. De Italiaan reed een 1.36.937 en plaatste zich daarmee voor Q2.

KTM MotoGP-debutant Brad Binder deed vriend en vijand opnieuw versteld staan, de Zuid-Afrikaan klokte een 1.36.938 en was daarmee sneller dan Valentino Rossi en teamgenoot Pol Espargaro. Rossi eindigde op de achtste plaats en dat was genoeg voor rechtstreekse plaatsing in Q2. Espargaro eindigde als negende, net voor Joan Mir. Op de tiende plaats was Mir slechts vier tienden langzamer dan Viñales.

Aleix Espargaro greep in de derde training naast directe plaatsing voor Q2. De Spanjaard kwam twee keer ten val (bocht 6, bocht 2) en kwam niet verder dan een 1.37.070. Ook Franco Morbidelli, Miguel Oliveira en Andrea Dovizioso vielen buiten de boot. Voor die laatste was dat een forse tegenvaller aangezien drie van zijn Ducati-collega's wel plaatsing voor Q2 forceerden. Johann Zarco werd vijftiende voor Alex Marquez en Cal Crutchlow. De Brit verbeet de pijn en noteerde een 1.37.621.

Rabat eindigde voor Marc Marquez op de achttiende plaats. Bradley Smith en Iker Lecuona waren de hekkensluiters in de sessie. Lecuona ging in de slotfase van de sessie behoorlijk hard onderuit in de tiende bocht van het Circuito de Jerez. De coureur bleef ongedeerd, maar hij kon verbetering van zijn tijd wel vergeten.

Suzuki-rijder Alex Rins kwam zaterdagochtend niet in actie tijdens de eerste sessie. Hij sprak vrijdag van een ‘pijnlijke dag’ en besloot om de derde training te laten schieten. Wel is hij – zo liet het team weten – voornemens om weer te rijden tijdens VT4 later op zaterdag.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur met aansluitend de kwalificatie voor de Grand Prix van Andalusië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Andalusië - Vrije training 3

Uitslag volgt.