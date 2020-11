Oliveira stunt met pole-position in de Grand Prix van Portugal

Het Autodromo Internacional do Algarve bleek tijdens de trainingen al een spectaculair decor voor de laatste MotoGP-race van het jaar te zijn. In de kwalificatie deden de 22 matadoren daar nog eens een schepje bij op. Met wereldkampioen Joan Mir en Franco Morbidelli moest de top-twee uit het kampioenschap in actie komen in het eerste deel van de kwalificatie.

Kwalificatie 1

Na kort oponthoud door een geploft motorblok van Johann Zarco kwamen twaalf coureurs in de eerste sessie van een kwartier in actie. Morbidelli knalde er in zijn eerste run twee knappe rondjes uit, maar de snelste werd hem afgenomen door het overschrijden van de baanlimieten. Hij viel daardoor terug naar de zevende plaats. Aleix Espargaro stond daardoor aan kop met een 1.39.762 voor Brad Binder.

In de tweede helft van de sessie was er echter nog voldoende tijd om tot een verbetering te komen. Morbidelli deed dat door een 1.39.276 te klokken. Hij stond daarmee kort aan de leiding want zijn positie werd even daarna overgenomen door Cal Crutchlow, bezig aan zijn laatste MotoGP-kwalificatie. De Brit reed een 1.39.250 en was daarmee de snelste in Q1. Morbidelli kwam binnen om iets van zijn band te sparen voor Q2 en moest vanuit de pitbox toekijken hoe Brad Binder nog onderweg was in een snelle ronde.

Binder noteerde twee snelle sectoren, maar liet in de laatste sector iets liggen. Hij kwam daardoor op iets meer dan een tiende van Morbidelli te staan. Hij begint zondag als dertiende aan de race. Aleix Espargaro werd vierde in de sessie voor Pecco Bagnaia en Alex Marquez. Valentino Rossi kwam niet verder dan de zevende tijd in de sessie voor zijn landgenoten Danilo Petrucci en Lorenzo Savadori.

MotoGP-wereldkampioen Joan Mir kwam niet verder dan de tiende tijd in de sessie, hij begint zondag vanaf de twintigste startplaats aan de race. Tito Rabat en Mika Kallio waren de hekkensluiters in de sessie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Met Crutchlow en Morbidelli waren de twaalf voor het tweede en beslissende deel van de kwalificatie bekend. Daarbij ook de twee koplopers in het kwalificatieklassement: Fabio Quartararo en Maverick Viñales maakten voorafgaand aan de laatste kwalificatie van het seizoen beide nog kans op de hoofdprijs, een nieuwe BMW. Het was echter Morbidelli die een statement maakte in de eerste run. Hij klokte in zijn tweede vliegende ronde een 1.39.245, de snelste tijd van het weekend. Jack Miller kwam tot op een tiende van een seconde, Johann Zarco bleef steken op de derde plaats.

Morbidelli was ook in de tweede run weer dominant, althans zo leek het. De Italiaan verbeterde zich als eerste naar 1.38.936. Lang leek het erop dat die tijd goed genoeg was voor pole, maar toen moest thuisrijder Miguel Oliveira nog aan een laatste poging beginnen. Oliveira was de snelste man in alle sectoren en kwam daarmee tot een 1.38.892. Hij was 44 duizendsten sneller dan Morbidelli. Enkel Pol Espargaro had nog een kans, maar hij vergooide het in de laatste sector.

Oliveira pakte zodoende zijn eerste MotoGP-pole nadat hij eerder dit jaar voor het eerst een race won. De Portugees is de zevende verschillende polesitter in de MotoGP dit jaar. Morbidelli eindigde als tweede voor Jack Miller, die een spectaculaire kwalificatie reed. Cal Crutchlow werd vierde in zijn laatste MotoGP-kwalificatie. Fabio Quartararo reed de vijfde tijd en dat was genoeg om het kwalificatieklassement veilig te stellen. Hij was drie tienden langzamer dan Oliveira. Voormalig Moto2-kampioen Stefan Bradl gaf zijn visitekaartje af met een zesde plaats. Johann Zarco werd zevende na een crash, Maverick Viñales bleef steken op de achtste plaats.

Pol Espargaro bleef steken op de negende plaats, nipt voor Alex Rins. Takaaki Nakagami kwam niet verder dan de elfde tijd. Andrea Dovizioso was de hekkensluiter in Q2, zijn snelste tijd werd geschrapt na een overtreding.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Kwalificatie 2

Vrije training 4

KTM-rijder Pol Espargaro sloot de vierde vrije training op de valreep als snelste af. Hij klokte in zijn laatste ronde een 1.40.150. Die tijd kwam nadat hij vroeg in de sessie ten val kwam bij het insturen van bocht 5. Hij was niet de enige coureur met problemen in de vierde training. Thuisrijder Miguel Oliveira eindigde op de tweede plaats voor Takaaki Nakagami. De Japanner werd weliswaar derde, maar maakte dezelfde fout als tijdens de tweede training. Hij crashte opnieuw in bocht 4 en weer deed hij dat na een langzame voorgaande ronde. Nakagami had zichtbaar last van zijn hand, die hij vrijdag ook al bezeerde bij de crash.

Maverick Viñales werd vierde voor Aleix Espargaro en Alex Marquez. Fabio Quartararo werd zevende voor Franco Morbidelli en Brad Binder. Stefan Bradl maakte de top-tien compleet. Johann Zarco eindigde op de veertiende plaats in de sessie, maar blies de krachtbron van zijn Ducati GP19 op in de slotfase van de training. Er kwam flink wat rook uit de achterkant van de Ducati en daarbij viel er ook wat olie op de baan. Zarco maakte tevens de fout om het circuit nog over te steken in een poging terug te keren op de baan. De wedstrijdleiding stelde het begin van Q1 uit om het circuit in gereedheid te brengen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Portugal - Vrije training 4