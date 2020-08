Espargaro verovert eerste MotoGP-pole voor KTM in Oostenrijk

De middagsessies voor de Grand Prix van Stiermarken begonnen zaterdag iets later nadat een van de Moto3-coureurs tijdens de kwalificatie een flink oliespoor had achtergelaten. De betreffende jongeling, Jaume Masia van Leopard Honda, werd bestraft en de rommel opgeruimd voordat de MotoGP-coureurs aan de vierde vrije training en kwalificatie konden beginnen.

Kwalificatie 1

Bij aanvang van de eerste kwalificatiesessie scheen de zon volop boven de Red Bull Ring en dus waren de omstandigheden perfect voor een nieuwe strijd om pole-position. Allereerst werd er in Q1 gestreden om twee plekken voor plaatsing in Q2. Die strijd was behoorlijk fel met een handvol coureurs die aanspraak maakten op de twee transferplekken. Uiteindelijk was het Johann Zarco die de beste zaken deed, hij reed op overtuigende wijze een 1.23.609 in zijn laatste run en dat was genoeg voor een plek in Q2.



Daarachter was de strijd bijzonder interessant. Valentino Rossi was in de race voor een plek in Q2 en had drie snelle sectoren in zijn laatste vliegende ronde. Bij het ingaan van bocht 9 ging het echter mis voor Rossi, die ten val kwam nadat de voorband weggleed. De ambities van Rossi voor Q2 konden daarmee in de ijskast. Hij eindigde op de vijfde plaats in de sessie. Op dat moment stond Iker Lecuona op een plek die goed was voor plaatsing in de tweede sessie, maar op het laatste moment dook Danilo Petrucci er nog onderdoor. De Italiaan klokte een 1.23.772 en dat was genoeg.



Lecuona keerde gefrustreerd terug in de Tech 3-pitbox, hij zag deelname aan Q2 net uit zijn handen glippen. Brad Binder was eveneens snel onderweg, maar de winnaar van Brno haalde het niet. Hij werd vierde voor Rossi. Michele Pirro eindigde op de zesde plaats voor Repsol Honda-coureur Alex Marquez en Cal Crutchlow. Bradley Smith eindigde als negende en was sneller dan teamgenoot Aleix Espargaro. Stefan Bradl en Tito Rabat waren de hekkensluiters.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Op voorhand leek de tweede kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Stiermarken een van de meest onvoorspelbare sessies uit recente jaren te worden. Net als een week eerder stonden de Yamaha's er op de snelle ronde weer goed voor, maar ook KTM, Suzuki, Ducati én Honda deden mee om pole. Dat laatste merk werd in Q2 vertegenwoordigd door Takaaki Nakagami, die bezig is aan een bijzonder sterk weekend. In de eerste run noteerde Nakagami een 1.23.602 en dat was genoeg voor de snelste tijd op dat moment. Pol Espargaro stond na de eerste run tweede voor Fabio Quartararo, Maverick Viñales en Miguel Oliveira.



In de tweede run kwam de snelste tijd op naam van diezelfde Espargaro, die sinds 2013 niet meer op pole-position (Moto2) had gestaan. Hij bewees de kracht van KTM door in de tweede run een 1.23.580 te rijden en dat was genoeg voor een eerste indrukwekkende pole-position voor KTM in de MotoGP, maar ook voor Espargaro op het hoogste niveau. Takaaki Nakagami was echter snel onderweg in de slotfase van de sessie, hij was in zijn laatste ronde zelfs nog iets rapper dan Espargaro. Het deed er echter niet toe, Nakagami ging bij het uitkomen van bocht 1 even buiten de baan en zijn tijd werd geschrapt. Zijn tweede plaats bleef echter staan, de Japanner stond zodoende voor het eerst op de eerste startrij in de MotoGP.



Johann Zarco verbaasde vriend en vijand met de derde plaats, hij was een halve tiende langzamer dan zijn voormalig teamgenoot. De Fransman start zondag echter vanuit de pitstraat omdat hij een straf heeft gekregen na het incident tijdens de Oostenrijkse GP. Suzuki-rijder Joan Mir mag daarom vanaf de derde startplaats vertrekken, hoewel hij in Q2 vierde werd. Jack Miller eindigde op de vijfde plaats voor Maverick Viñales - de beste van de Yamaha's. Viñales was twee tienden langzamer dan Espargaro.



Alex Rins eindigde op de zevende plaats voor Miguel Oliveira en Andrea Dovizioso. WK-leider Fabio Quartararo kwam tot de tiende pl

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Kwalificatie 2

Vrije training 4

In de vierde training oefenden coureurs hun racetempo nogmaals en wederom werd duidelijk hoe klein de verschillen anno 2020 zijn in de MotoGP. Takaaki Nakagami zette zijn Honda aan kop in de vierde vrije training, hij reed een 1.24.450. De Japanner was een fractie sneller dan Joan Mir van Suzuki en Pol Espargaro van KTM. Alex Rins eindigde op de vierde plaats voor Fabio Quartararo, de snelste van de Yamaha-rijders.

Miguel Oliveira eindigde op P6 voor Aleix Espargaro en Franco Morbidelli. Andrea Dovizioso was de snelste van de Ducati's op de negende plaats. Hij hield Michele Pirro, de vervanger van de geblesseerde Francesco Bagnaia, nipt achter zich. De Ducati-tester eindigde op de tiende plaats. Maverick Viñales en Valentino Rossi eindigden respectievelijk twaalfde en dertiende.

Pramac Ducati-rijder Jack Miller kwam amper in actie tijdens de vierde vrije training. De Australiër kwam vanochtend ten val in de vijfde bocht en had naar aanleiding van die val last van z'n schouder. Miller kwam na een enkele ronde terug in de pits en reed geen rondetijd in VT4. Hetzelfde gold voor Johann Zarco, die kampt met de gevolgen van een gebroken schippersbotje.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Vrije training 4