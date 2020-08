Zarco stunt met pole in Tsjechië na crash Quartararo

Klachten over het 'MotoGP-onwaardige' Brno konden vergeten worden aan het begin van de zaterdagmiddag, want de 21 overgebleven rijders begonnen aan de vierde training gevolgd door de kwalificatie. Men was blij dat uit de hitte van Jerez te kunnen vertrekken, maar ook in Tsjechië liep de temperatuur flink op. Bij aanvang van de kwalificatie was het buiten zo'n 31 graden Celsius met een baantemperatuur van maar liefst 50 graden Celsius.

Kwalificatie 1

In de eerste kwalificatie kwam ook vice-wereldkampioen Andrea Dovizioso aan de start. De Italiaan bevindt zich met Ducati in een gecompliceerde situatie en ook op sportief gebied loopt het niet op rolletjes bij 'Undaunted Dovi'. Hij wist zich zaterdagochtend niet rechtstreeks voor Q2 te plaatsen en moest dus in het eerste deel van de kwalificatie verschijnen om de meubelen te redden op een circuit waar Dovizioso in theorie zou moeten schitteren.

De eerste run bracht Dovi helemaal niets, bleef onderaan bungelen terwijl Brad Binder en Jack Miller de snelste tijden reden. In de tweede run moest het vervolgens gebeuren. Maar het gebeurde niet voor de Italiaan. Een 1.57.034 was de snelste tijd van Dovizioso, maar het was lang niet genoeg voor een plek in Q2.

De eer ging naar Suzuki-rijder Alex Rins, die in zijn voorlaatste vliegende ronde een sensationele 1.56.230 noteerde. De Spanjaard kampt nog altijd met een schouderblessure, maar hij toonde zich ontzettend sterk en dwong plaatsing voor Q2 af. Takaaki Nakagami deed hetzelfde, maar de wedstrijdleiding verwijderde zijn snelste rondetijd kort na de sessie. De Japanner had de baanlimieten overschreden. Daardoor ging Brad Binder door naar Q2, de Zuid-Afrikaan noteerde een knappe 1.56.291.

Miguel Oliveira eindigde als derde in de sessie, Jack Miller eindigde op de vierde plaats voor Tito Rabat en MotoGP-debutant Iker Lecuona. Nakagami viel dankzij de geschrapte ronde terug naar de zevende plaats, hij stond daarmee nog wel voor Dovizioso. De kopman van Ducati start zondag als achttiende tijdens de GP van Tsjechië, de slechtste kwalificatie uit de MotoGP-carrière van de 34-jarige routinier. Bradley Smith, Stefan Bradl en Alex Marquez sloten de rij.

Uitslag MotoGP GP van Tsjechië - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Zonder Dovizioso stonden er nog genoeg goede rijders aan de start van Q2, inclusief Alex Rins en Brad Binder. Rins besloot het eerste deel van de sessie uit te zitten om zijn schouder te ontzien, hij zag vanuit de Suzuki-pitbox hoe een verrassende naam zijn neus aan het venster stek. De aanwezigheid van Fabio Quartararo was niet verrassend, de rijder achter hem reed des te meer.

Na de eerste run stond Aleix Espargaro van Aprilia op de tweede plaats. De coureur liet zijn machine bij het uitrijden van de pits afslaan, maar kwam door die 'vertraging' achter Quartararo terecht en reed een ijzersterke ronde. Quartararo reed een 1.55.990 met Espargaro in zijn kielzog, hij noteerde een 1.56.074. Pol Espargaro stond aanvankelijk derde, maar hij zag hoe Yamaha-rijder Maverick Viñales langszij kwam en een plek bezette op de eerste rij.

Daarmee was het nog niet gedaan. Notabene Johann Zarco zorgde voor een enorme verrassing in de slotfase van de kwalificatie. De Avintia-rijder - op een 2019-versie van de Ducati - noteerde een 1.55.687 en pakte daarmee pole-position voor de Grand Prix van Tsjechië. Aan het eind van de sessie kon alleen Fabio Quartararo nog onder die tijd door, maar hij crashte in voorlaatste bocht en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Franco Morbidelli kwam tot de derde plaats.

Aleix Espargaro had zich gericht op de eerste rij, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Dat was nog altijd een behoorlijk sterk resultaat voor de renstal uit Noale, die begin dit jaar met betrouwbaarheidsproblemen kampte. Maverick Viñales verbeterde zich niet meer in de slotfase en moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Pol Espargaro wilde net als zijn broer naar de eerste startrij, maar de Spanjaard reed iets te snel in een zone waar de gele vlag gezwaaid werd vanwege een crash van Cal Crutchlow. De KTM-rijder raakte zijn tijd daarom kwijt en moest genoegen nemen met P6. Brad Binder eindigde op de zevende plaats, Danilo Petrucci klokte de achtste tijd.

Joan Mir en Valentino Rossi maakten de top-tien compleet, Alex Rins' tijd was genoeg voor de elfde tijd. De gecrashte Crutchlow bleef met een 1.56.797 steken op de twaalfde plaats.

Uitslag MotoGP GP van Tsjechië - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Voorafgaand aan de kwalificatie noteerde WK-leider Quartararo de snelste tijd in de vierde vrije training. De Fransman klokte een 1.56.959 als rapste tijd, maar reed ook een aardig racetempo. In de slotfase van de sessie haakte Andrea Dovizioso zijn karretje aan bij Quartararo en de twee reden kop over kop op het circuit. Duidelijk is echter dat Quartararo ten opzichte van racetempo een voordeel heeft op Dovizioso.

Pol Espargaro reed naar de tweede plaats, hij was slechts acht duizendsten langzamer dan de Yamaha-man. Franco Morbidelli maakte wederom een goede indruk, maar hij kende ook een minder goed moment toen hij crashte in bocht 11. De Italiaan verloor controle over de voorkant van de machine, maar kwam niet veel later weer op de baan met de andere machine.

Alex Rins reed naar de vierde plaats op bijna zes tienden van Quartararo, Valentino Rossi werd vijfde voor Andrea Dovizioso. In de openingsfase van de sessie ging ook Repsol Honda-debutant Alex Marquez onderuit. Hij eindigde uiteindelijk op de vijftiende plaats.

Uitslag MotoGP GP van Tsjechië - Vrije training 4