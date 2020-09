Viñales domineert in kwalificatie GP San Marino, Rossi vierde

De eerste vier trainingen op het Misano World Circuit Marco Simoncelli werden vrijdag en zaterdag gedomineerd door de Yamaha-rijders. De rijders van de Japanse formatie bewezen dat ze beschikken over een straf racetempo, maar tijdens de kwalificatie moesten ze ook laten zien dat er wel degelijk wat te halen valt in de snelle ronden. Onder perfecte omstandigheden begonnen de 21 aanwezige rijders aan de kwalificatie op de 4,2 kilometer lange circuit.

Kwalificatie 1

Na een crash in de derde training viel KTM-kopman Pol Espargaro buiten de top-tien in de gecombineerde ranglijst na drie sessies en dus moest hij in Q1 aan de start komen. Na de eerste run stond de Spanjaard aan de leiding met een 1.32.159. Even later scherpte hij die tijd aan met een 1.32.064 en dat was ruimschoots genoeg voor een plek in Q2.

De strijd om de tweede transferplek naar Q2 was interessanter. Na de eerste run bezette Aprilia-rijder Aleix Espargaro die plek met een 1.32.295, maar er waren meer kapers op de kust. Stiermarken GP-winnaar Miguel Oliveira was een van die kapers. Hij pakte in zijn voorlaatste poging de tweede plek over met een 1.32.212 en op die tijd beet de concurrentie zich stuk.

Aleix Espargaro in de eerste plaats, hij verbeterde zich niet meer en eindigde op de derde plaats voor Takaaki Nakagami en Danilo Petrucci. Brno-winnaar Brad Binder moest het doen met de zesde plaats voor een furieuze Tito Rabat, die het verknalde in zijn laatste vliegende ronde. Iker Lecuona was ook boos, hij eindigde op de achtste plaats voor Repsol Honda-rijder Stefan Bradl. Bradley Smith werd tiende voor hekkensluiter Alex Marquez.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Twee KTM-mannen voegden zich daarmee bij het tiental dat al voor Q2 geplaatst was: Pol Espargaro en Miguel Oliveira. Daarmee was het veld compleet voor vijftien minuten actie op een zonnige zaterdagmiddag in Misano. Lang kon Espargaro niet genieten van zijn deelname in Q2, in de eerste vliegende ronde schoof de KTM-coureur weer onderuit. Bij het insturen van bocht 15 verloor hij de voorkant en dus werd het een wandeling terug naar de pitbox. Hij kon zijn tweede motor nog pakken om alsnog een run te doen. Door de gele vlag in T15 ging de eerste vliegende ronde van Fabio Quartararo in rook op. Valentino Rossi was de eerste die vervolgens een rappe tijd reed, hij stoomde met een 1.31.877 op naar de eerste plaats. Lang kon de routinier er niet van genieten, Quartararo passeerde Rossi met een 1.31.791.

Na de eerste run kwamen de meeste rijders binnen, Maverick Viñales liet het er niet bij zitten en verscheen meteen weer op de baan. Zijn vijfde vliegende ronde bracht hem tot een 1.31.787 en dat was vier duizendsten sneller dan Quartararo. Viñales verbeterde zich daarna nogmaals en reed het ronderecord van Jorge Lorenzo aan flarden. Een 1.31.411 was een klap sneller dan wat er tot dan toe gereden was. Franco Morbidelli kwam nog het meest in de buurt met een 1.31.723, maar er stond geen maat op Viñales.

Quartararo kwam in de laatste run iets tekort en moest genoegen nemen met de derde plaats, Valentino Rossi maakte het Yamaha-feest compleet in Misano. De Italiaan klokte een 1.31.877 en dat was goed voor de vierde plaats. Enkel de Yamaha-rijders noteerden in de kwalificatie een 1.31'er. Daarachter waren het Pramac Ducati-rijders Jack Miller en Francesco Bagnaia op de vijfde en zesde plaats. Miller stond op zes tienden van Viñales voor zijn jongere teamgenoot. Alex Rins eindigde namens Suzuki op de zevende plaats, nipt voor teamgenoot Joan Mir. Andrea Dovizioso, de tweede uit de WK-stand eindigde op de negende plaats. Johann Zarco maakte de top-tien compleet. Voor KTM werd het een teleurstellende kwalificatie, na de crash kwam Espargaro niet verder dan een elfde plaats met een 1.32.266. Miguel Oliveira eindigde op de twaalfde en laatste plaats in Q2.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Tijdens de vierde vrije training kwamen de coureurs nogmaals in actie om hun racetempo voor de race uit te testen en opnieuw bleken de Yamaha's dominant te zijn. Fabio Quartararo noteerde de snelste tijd met een 1.32.404, hij deed dat op een medium achterband. Maverick Viñales eindigde op iets meer dan een tiende als tweede voor de snelste Ducati-man van dit weekend, Francesco Bagnaia. Pol Espargaro zette zijn KTM op de vierde plaats, voor Alex Rins en Franco Morbidelli. Op de zevende plaats kwamen we de tweede Suzuki van Joan Mir tegen, hij was een halve seconde langzamer dan Quartararo. Valentino Rossi eindigde op de achtste plaats nadat hij eerder op de dag aan de leiding ging in VT3. Andrea Dovizioso lijkt ten opzichte van de concurrentie iets minder tempo te hebben, maar hij eindigde op de negende plaats in VT4. Miguel Oliveira maakte de top-tien compleet.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Vrije training 4