Viñales bovenaan na incidentrijke eerste testdag in Jerez

Tijdens de eerste drie kwartier van de test bleef het stil op de baan, alvorens Aleix Espargaro de dag op gang bracht door met zijn Aprilia de Zuid-Spaanse piste te betreden. Zijn voorbeeld werd al snel gevolgd door KTM-rijders Brad Binder en Pol Espargaro. Die laatste zette aan het begin van de dag de toon met een 1.38.672 en deed dat op de RC16 waarop hij afgelopen seizoen racete. Regerend wereldkampioen Marc Marquez nam niet lang daarna over aan de kop van de tijdenlijst door een 1.38.595 op de klokken te brengen, eveneens op zijn 2019-machine, alvorens Quartararo en Viñales er een Yamaha één-twee van maakten.

Viñales, die vorige week ook al snelste was op de afsluitende dag van de Valencia-test, kwam met nog zes uur te gaan in een 1.37.927 over de streep op zijn M1 van dit jaar, om een uur later verder afstand te nemen van de concurrentie door op de 2020-prototype een 1.37.187 te klokken. Die tijd bleef vervolgens lange tijd staan.

De actie werd in de middag meerdere malen stilgelegd. De eerste keer was met nog drie uur en drie kwartier te gaan, omdat Ducati-testrijder Michele Pirro’s Desmosedici stilviel op de baan. Kort daarvoor was er een heftige crash van Marc Marquez, die bij de laatste bocht onderuit ging met de 2020-versie van de RC213V, waar het team deze week twee van beschikbaar heeft. De Repsol Honda-rijder werd naar het medisch centrum gebracht met pijn in zijn schouder, maar bleek ongedeerd en zou later op de dag terugkeren op de motor. Drie kwartier na de eerste rode vlag moest de sessie opnieuw worden onderbroken voor een crash van Tech 3-rookie Iker Lecuona, die daarbij de luchtkussens bij de vierde bocht lek prikte. De Spanjaard liep geen serieuze verwondingen op, maar kwam na het incident niet meer in actie. Hij besloot de dag als twintigstel. Een crash van Pol Espargaro was reden voor een derde code rood.

Met nog twee uur te gaan kwamen er een paar druppels regen naar beneden, waarop iedereen besloot binnen te komen. De regen zette echter niet door waardoor er tijdens de laatste anderhalf uur onder droge omstandigheden verder kon worden getest. In de slotfase verbeterde Viñales zich naar een 1.37.171, terwijl Quartararo Suzuki-rijders Joan Mir en Alex Rins achter zich hield met een 1.37.885. Franco Morbidelli completeerde de top-vijf door zijn Yamaha naar een 1.38.117 te loodsen. Marquez bleef een seconde verwijderd van de snelste tijd en was goed voor de zesde tijd. LCR’s Cal Crutchlow, KTM’s Espargaro en Ducati-rijders Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso waren de andere rijders in de top-tien.

Alex Marquez noteerde tijdens zijn eerste testdag voor Repsol Honda - vorige week in Valencia reed hij voor satellietteam LCR - een 1.39.413, wat de zeventiende tijd was. Dani Pedrosa zou voor KTM de baan opkomen, maar kwam wegens ziekte niet in actie.