Quartararo rijdt ronderecord in derde training GP van Spanje

Zaterdagochtend draaide het tijdens de derde training om rechtstreekse plaatsing voor Q2. Tijdens de warme tweede vrije training van vrijdagmiddag was het onmogelijk de snelste tijden te verbeteren en dus begonnen coureurs aan een mini-kwalificatie in de eerste sessie op zaterdag. Na een eerste run stond Jack Miller aan de leiding met een 1.37.375, net langzamer dan de tijd die Marc Marquez vrijdag reed.

Die tijd bleef niet staan toen ook Quartarao een nieuw setje softs stak. De Fransman reed zijn eigen snelste ronde van de kwalificatie een jaar geleden uit de boeken met een 1.36.806. Het was genoeg voor de snelste tijd in de derde vrije training, maar daarachter gebeurde nog genoeg. In de slotfase verbeterde Miller zich opnieuw naar een 1.36.858 en dat was goed voor de tweede plaats.

Suzuki-coureur Joan Mir toonde zich tijdens de derde training en eindigde op de derde plaats. Met een 1.36.908 was hij een tiende langzamer dan Quartararo, maar hij kwalificeerde zich wel zonder problemen voor Q2. Marc Marquez eindigde op de vierde plaats nadat hij zich tot een 1.37.029 verbeterde, dat was genoeg voor de vierde plaats. De wereldkampioen komt potentieel wel in de problemen nadat hij in de slotfase van de sessie te langzaam reed op de ideale lijn. Hij hield daarbij landgenoot Alex Rins significant op. Rins toonde zijn ongenoegen en dat was begrijpelijk omdat hij naast een plek in de top-tien greep.

Maverick Viñales eindigde op de vijfde plaats voor Cal Crutchlow en Franco Morbidelli. Na een moeilijke vrijdagmiddag wist ook Valentino Rossi zich te plaatsen voor Q2. De Italiaan verbeterde zich in de slotfase van de sessie naar een 1.37.130 en dat was genoeg voor de achtste plaats. Hij bleef zijn protegé Francesco Bagnaia nipt voor. Andrea Dovizioso was in de slotfase van de sessie de belangrijkste coureur die nog buiten de top-tien stond. Dovi wist zich op het laatste moment nog te verbeteren en greep de tiende plaats.

Pol Espargaro viel daardoor buiten de top-tien. Datzelfde gold voor de eerdergenoemde Rins, maar ook voor Danilo Petrucci, Takaaki Nakagami, Johann Zarco en Aleix Espargaro. De enige crash in de slotfase van de sessie kwam op naam van Iker Lecuona. De debutant van Tech 3 ging onderuit in bocht 2. Wel bleef hij zijn teamgenoot Miguel Oliveira voor.

De vierde vrije training staat zaterdagmiddag om 13.30 uur op het programma, aansluitend volgt de kwalificatie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje - Vrije training 3