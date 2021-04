Quartararo topt winderige derde training GP van Doha

Er stond zaterdagmiddag een krachtige wind in de Qatarese hoofdstad. Daardoor werd er veel stof op het circuit geblazen en dat betekende dat de omstandigheden zeer matig waren om representatieve data te verzamelen. Een drietal coureurs – Johann Zarco, Jack Miller en Francesco Bagnaia – nam niet de moeite om op de baan te komen, enkele anderen hielden het na een paar ronden voor gezien.

Suzuki MotoGP-coureurs Alex Rins en Joan Mir stonden aan kop in de derde training. Mir was een van de grote namen die zich nog voor Q2 wilde plaatsen, maar rondetijden waren zo’n drie seconden te langzaam om kans te maken op rechtstreekse plaatsing. Mir klokte een 1.56.450 en dat was goed voor de derde tijd in de sessie nadat Fabio Quartararo in extremis nog onder de tijd van de beide Suzuki-mannen dook. Quartararo klokte een 1.56.064 en was daarmee een kwart seconde sneller dan Rins en bijna vier tienden sneller dan Mir.

Danilo Petrucci werd vierde voor Maverick Viñales en Franco Morbidelli. Enea Bastianini was de snelste van de MotoGP-rookies, hij werd zevende. Alex Marquez werd achtste voor Valentino Rossi. Pol Espargaro sloot de sessie af op de tiende plaats. Geen enkele rondetijd betekende ook maar iets voor het grotere plaatje.

Zaterdagavond vindt de vierde vrije training voor de Grand Prix van Doha plaats. Die sessie begint om 18.20 uur Nederlandse tijd met aansluitend de kwalificatie. Joan Mir start dan zoals gezegd in Q1.

Uitslag derde vrije training MotoGP GP van Doha