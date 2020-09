Rossi met speciale helm aan kop in derde training GP San Marino

Zaterdagochtend hadden 21 rijders hun pak aangetrokken voor de derde vrije training, Cal Crutchlow ontbrak. De coureur kampt nog altijd met complicaties van een operatie aan zijn arm en heeft in overleg met de MotoGP-artsen besloten om dit weekend uit te zitten. Tegelijkertijd toonde Valentino Rossi zijn opvallende nieuwe helm met een wel heel opvallend thema. De speciale helm voor zijn thuisrace was ontworpen op basis van een verpakking voor viagra. Franco Morbidelli toonde eveneens een speciale helm met een referentie aan de film Do The Right Thing van Spike Lee.

Omstandigheden waren aan het begin van de training nagenoeg perfect, ondanks dat bepaalde coureurs vrijdag wel melding maakten van de hobbelige baan. Fabio Quartararo opende de sessie met een 1.32.660 en die tijd bleef staan tot de slotfase van de sessie. Daarna waren het de Ducati-rijders die als eerste uit hun kot kwamen en een snelste tijd noteerden. Het venijn zat echter in de staart van de derde training toen de coureurs met zachte banden op de baan kwamen.

De Yamaha-rijders waren op vrijdag al sterk en ook op zaterdagochtend lieten zij het weer zien. Quartararo kwam aanvankelijk aan het front met de eerste 1.31 van het weekend, maar daar zou het niet bij blijven. In het slot van de sessie zorgde Rossi echter voor een stuntje door naar de eerste positie te gaan. De coureur reed een 1.31.861 en daarmee stond hij stijf aan kop in de sessie. Hij was driekwart tiende sneller dan teamgenoot Maverick Viñales en precies een tiende rapper dan Quartararo.

Het einde van de sessie werd ontsierd door een aantal crashes. Jack Miller was één van hen, hij ging bij het insturen van bocht 16 onderuit. Ondanks dat noteerde de Australiër wel de vierde tijd. Alex Rins en Joan Mir beleefden een moeilijke vrijdag in Misano, maar zij deden goede zaken op zaterdag. De Suzuki-mannen eindigden op de vijfde en zesde plaats. Francesco Bagnaia eindigde als zevende voor Johann Zarco, Franco Morbidelli en Andrea Dovizioso.

Pol Espargaro verbeterde zich niet, hij crashte bovendien in de slotfase van de sessie. Hetzelfde overkwam ook Bradley Smith, hij ging kort na Miller onderuit in bocht 16.

Uitslag MotoGP Grand Prix van San Marino - Vrije training 3