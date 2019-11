Morbidelli topt derde training, Zarco plaatst zich voor Q2

Nadat er verschillende ronderecords gereden werden op de vrijdag voor de Maleisische Grand Prix, was de verwachting dat het op zaterdag zou gaan regenen op Sepang. Die regen kwam er in eerste instantie niet, tijdens de derde vrije training waren de omstandigheden goed genoeg voor snelle tijden. Vanzelfsprekend moest er nog gestreden worden om rechtstreekse plaatsing in Q2.

Vooraan liet Franco Morbidelli zich andermaal zien. De Italiaan kwam tot een 1.58.761 in zijn laatste vliegende ronde en bleef daarmee aan kop staan in de sessie. Teamgenoot Fabio Quartararo was de enige die nog een dergelijke tijd kon rijden, opnieuw kwam hij tot een 1.58’er. Marc Marquez slaagde daar niet in, hij was drie tienden langzamer dan Morbidelli. Marquez lijkt wat betreft het racetempo wel wat gevonden te hebben en dat geldt ook voor Maverick Viñales, beide heren reden met gemak 1.59’ers tijdens de raceruns eerder in de sessie. Viñales werd vierde en plaatste zich comfortabel voor Q2.

Jack Miller kwam tot de vijfde tijd met een 1.59.227, hij eindigde daarmee net voor teamgenoot Francesco Bagnaia. De Italiaanse jongeling verbeterde zich in de slotfase van de sessie en verzekerde zich daarmee van een plek in Q2. Bagnaia’s snelste tijd was een 1.59.253. Suzuki-coureur Alex Rins plaatste zich eveneens door de zevende tijd te rijden.

De verrassing van de sessie kwam op naam van Johann Zarco. De Fransman crashte aan het begin van de sessie nadat hij op het vuile gedeelte van de baan kwam, maar hij liet zich niet afleiden en bleef pushen. In de slotfase van de sessie stak Zarco een zachte band en daarmee kwam hij tot een 1.59.486. Dat was niet alleen goed voor de achtste plaats in de sessie, hij plaatste zich er ook mee voor Q2. Het voornaamste slachtoffer van die prestatie was teamgenoot Cal Crutchlow, die daardoor zaterdagmiddag in Q1 aan moet treden. Joan Mir en de eerdergenoemde Crutchlow maakten de top-tien compleet in de derde training, maar vielen dus buiten de boot wat betreft Q2.

Valentino Rossi werd twaalfde in de derde vrije training, hij verbeterde zich niet ten opzichte van vrijdag. De Q2-plek van The Doctor kwam niet in gevaar en hetzelfde gold voor Andrea Dovizioso, die niet verder kwam dan de veertiende tijd in VT3. De Ducati-kopman was met een 2.00.244 bijna anderhalve seconde langzamer dan Morbidelli, hij had vrijdag echter al goed genoeg gepresteerd voor een plek in Q2.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Maleisië - Vrije training 3